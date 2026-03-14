Municipios de todos los colores políticos entregaron la gestión de los bonos a Facpyme

De todos los colores. Así son la veintena de ayuntamientos que encomendaron la gestión de los bonos consumo a la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante (Facpyme) en alguno de los ejercicios de 2022 y 2023, justo los que están siendo investigados en la actualidad y por los que el presidente de esta entidad, Carlos Baño, fue detenido el pasado viernes. Estos consistorios, unos en manos del PP, otros en las del PSOE, y unos cuantos más en las de Compromís, obtuvieron de la Diputación unos fondos que superaron ampliamente los cinco millones de euros, y optaron por depositar su confianza en el organismo encabezado por el que también es presidente de la Cámara de Comercio de Alicante para, al menos, una parte de su distribución. En la relación aparecen municipios tan destacados como Elche, Sant Joan d’Alacant, Alcoy, Elda, Orihuela, Villena o Finestrat.

El programa de los bonos fue una iniciativa que surgió de la Diputación, en aquel momento presidida por Carlos Mazón, para animar el consumo en los comercios en una época en la que se acababa de salir de la pandemia de coronavirus y el incremento de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania golpeaba a los hogares.

La institución provincial, que subvencionaba el 50 % del importe de los bonos adquiridos por el consumidor, hacía llegar la ayuda a los ayuntamientos que, a su vez, conveniaban con una entidad colaboradora su gestión. Es decir, transferir las partidas económicas a los comercios, publicitar la campaña y contratar la pasarela de compra online, entre otras cuestiones. Unos conceptos por los que cada corporación municipal, en función del volumen de la subvención, tenía que abonar una cantidad. Pues bien, de la ejecución de dichas ayudas se encargaron Facpyme, investigada por este tema, así como la Cámara de Comercio de Alicante, ambas presididas por Carlos Baño.

Dicha investigación se ha centrado desde el principio en intentar averiguar si la federación se lucró gestionando, a través de una sociedad instrumental, las campañas correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia. Y las poblaciones en cuestión, atendiendo a los carteles que en su momento llegaron a publicitar tanto los ayuntamientos como la propia Facpyme, son de todos los colores políticos.

Así, en la relación aparecen ayuntamientos que durante todo el periodo sobre el que se están realizando las averiguaciones, teniendo en cuenta que por medio ha habido unas elecciones municipales, han estado presididas por un mismo partido. En el caso del PP, figuran Santa Pola, La Nucía, El Campello, Busot, Cox y Finestrat, este último hasta hace poco con el actual presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, como alcalde.

Por parte del PSOE, igualmente, aparecen municipios tan significativos como Alcoy, Elda, Villena, l’Alfàs del Pi, Pinoso, Petrer y Guardamar, mientras que por Compromís figura Altea.

En lo que respecta a los ayuntamientos que han cambiado de signo en este intervalo de tiempo como consecuencia de los comicios municipales, encabeza el listado Elche, antes socialista y ahora del PP; Sant Joan d’Alacant, antes de Ciudadanos y ahora popular, aunque en ambos casos con idéntico alcalde, Santiago Román; Orihuela, antes con el PSOE y ahora con el PP: Crevillent, antes de Compromís y ahora del PP; Ibi, antes popular y ahora socialista; y Cocentaina, antes del PSOE y en la primera parte de esta legislatura de Compromís.

El conjunto de estos municipios recibieron subvenciones por parte de la Diputación para los bonos consumo muy por encima de los cinco millones de euros.

Con todo, la falta de transparencia está presente en este tema por todos los lados. Empezando, precisamente, con el dinero recibido por parte de Facpyme. Y es que en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas del Ministerio de Hacienda solo constan algunas de las transferencias realizadas por los ayuntamientos de Altea, Elda, Crevillent, San Juan, Villena, Elche y Alcoy. Del resto de consistorios, ni rastro.

El motivo podría obedecer, según algunas fuentes consultadas, a que el resto de encomiendas se realizaron a través de contratos de servicios, que no figuran en este registro oficial.

Cámara

En lo que respecta al Ayuntamiento de Alicante, se decidió encargar la gestión de los bonos consumo a la Cámara de Alicante en lugar de a Facpyme. Fue a través de un acuerdo de la junta municipal de gobierno de 20 de septiembre de 2022, en el que se adquiere el compromiso de aportar 807.268 euros, 764.628 destinados a los bonos y otros 42.640 a los gastos de funcionamiento del programa.

A la hora de justificar el acuerdo con la Cámara, se indica que esta institución «viene desempeñando un papel decisivo en la defensa, información y asesoramiento de las pymes y personas autónomas de la ciudad de Alicante, conoce la realidad y necesidades de su tejido empresarial y de la concreta situación y demandas de cada uno de sus subsectores económicos, manteniendo un contacto permanente con el sector comercial de la ciudad y con el Ayuntamiento de Alicante».

Y se añade que, por todo ello, «se considera a Cámara Alicante como la organización idónea a la hora de potenciar, junto al Ayuntamiento, el crecimiento económico y el consumo de los establecimientos del municipio a través de la convocatoria conjunta del citado programa».