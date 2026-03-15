El Puente Rojo, una conexión entre barrios en pleno debate sobre su futuro

Hay infraestructuras que nacen para resolver un problema concreto, pero con el paso de los años terminan convirtiéndose en algo más que una simple vía de paso. El Puente Rojo, uno de los puntos más reconocibles de Alicante, es uno de esos lugares. Durante décadas ha servido para conectar barrios separados por las vías del tren y hoy sigue siendo un punto de encuentro, referencia y debate entre los vecinos que conviven a su alrededor.

Ahora se encuentra en el punto de mira por el futuro desarrollo del Parque Central, una demanda vecinal histórica que todavía se encuentra pendiente. Precisamente, esta semana el alcalde de Alicante, Luis Barcala, asumía que, pese a los años de lucha, el soterramiento de las vías solo se realizaría de forma parcial, lejos del planteamiento inicial que pasaba por ocultar por completo el paso de los trenes.

En esta nueva entrega de la serie de reportajes "La calle es nuestra", con la que INFORMACIÓN recorre algunas de las vías más relevantes de la ciudad, la mirada se detiene en este paso elevado oficialmente denominado Puente del V Centenario. Una infraestructura, protagonista incluso de anuncios televisivos, que forma parte de la Gran Vía y que, desde hace más de tres décadas, conecta los barrios de San Blas, PAU 1, La Florida o Princesa Mercedes. Un puente que nació para unir una ciudad fragmentada por las vías del tren y que, a día de hoy, continúa en el centro de un debate sobre su continuidad y su estado de conservación.

A finales de los años ochenta, Alicante superaba ya los 200.000 habitantes y la ciudad empezaba a expandirse hacia nuevas zonas residencias. Sin embargo, las vías del tren seguían actuando como una barrera que complicaba la comunicación entre algunos barrios. Cruzar de La Florida a San Blas, por ejemplo, suponía rodeos que afectaban tanto al tráfico como a los desplazamientos a pie. Aquella cicatriz urbana condicionaba la movilidad diaria de miles de personas.

"Yo me acuerdo de la obra, fue hace por lo menos treinta años, subieron muchísimos camiones para comprobar si resistía el forjado del puente Justi Cuella — Vecino

Fue en ese contexto cuando, durante el mandato del alcalde socialista José Luis Lassaletta, el Ayuntamiento impulsó el desarrollo de la primera gran circunvalación de la ciudad. La solución para salvar el obstáculo ferroviario fue un proyecto ambicioso: la construcción de un paso elevado que permitiera atravesar las vías sin interrumpir la circulación.

El proyecto del puente fue presentado públicamente el 19 de mayo de 1987, aunque las obras no comenzarían hasta marzo de 1988. Los vecinos que vivían entonces en la zona todavía recuerdan aquellos meses de trabajos y la magnitud de la estructura que estaba tomando forma. "Yo me acuerdo de la obra, fue hace por lo menos treinta años, subieron muchísimos camiones para comprobar si resistía el forjado del puente", recuerda Justi Cuella.

Entonces estuvo bien porque por aquí no se podía cruzar andando, pero ahora mismo para las personas ya no vale la pena, aunque para los coches está bien Vicente Cruañes — Vecino

Dos años después, el 5 de junio de 1990, la infraestructura fue inaugurada oficialmente por el presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, en un acto al que acudieron alrededor de un millar de vecinos. Para otros residentes, el puente representó una solución práctica a un problema cotidiano. "Entonces estuvo bien porque por aquí no se podía cruzar andando, pero ahora mismo para las personas ya no vale la pena, aunque para los coches está bien", apunta Vicente Cruañes.

En aquel momento, el entorno poco tenía que ver con el que hoy se observa. "Fue una innovación, cuando se hizo el puente toda esta zona eran descampados, no había absolutamente nada, el PAU 1 ni existía", relata Paco González.

Un puente que se convirtió en símbolo

Aunque su nombre oficial es Puente del V Centenario, en conmemoración de los 500 años de la obtención del título de ciudad por parte de Alicante, lo cierto es que la ciudadanía lo rebautizó rápidamente como Puente Rojo, un nombre que terminó imponiéndose en el lenguaje cotidiano. Hoy este puente es una forma sencilla de situarse en el mapa urbano. "Para mí es como una referencia siempre el Puente Rojo. ¿Dónde quedamos? En el Puente Rojo, me parece un símbolo de esta zona de Alicante", destaca Susana Robles.

Más allá de su función como infraestructura de transporte, el Puente Rojo ha sido también escenario de movilizaciones vecinales. A lo largo de los años, diferentes colectivos de los barrios cercanos han organizado concentraciones y actos reivindicativos en este punto para reclamar la ejecución del proyecto del Parque Central. "La parte de Florida Portazgo sí que se moviliza bastante y cada dos por tres hay reuniones donde el ficus donde el puente reivindicando una promesa que yo no sé si veré", explica Paco González.

Cada dos por tres hay reuniones donde el ficus donde el puente reivindicando una promesa que yo no sé si veré Paco González — Vecino

Una percepción similar tiene Mari Ángeles Morte, que recuerda cómo el proyecto ya se mencionaba hace décadas. "Cuando me casé, allá por el año ochenta y tantos, ya se decía, y yo me vine a vivir aquí porque iban a hacer aquí un Parque Central y me moriré y aquí me quedaré sin verlo", destaca.

Ahora el alcalde Luis Barcala abre la puerta a que el soterramiento del actual trazado ferroviario se lleve a cabo solo de forma parcial, en vez de ocultar por completo el paso de los trenes, como se había venido reclamando desde hace décadas por los vecinos y por el propio Ayuntamiento. Así lo indico este jueves, cuando apuntó que diseño tenía "algunos flecos" y que estos se ceñían a "la finalización del semisoterramiento" de la actual playa de vías.

Un debate en torno al Parque Central que se suma al ya abierto sobre el futuro del puente. En los presupuestos de la Generalitat impulsados por el gobierno de Carlos Mazón, se incluyó, por primera vez, una partida para valorar la retirada de la estructura con el objetivo de la integración urbanística de la Gran Vía tras el soterramiento de las vías, una actuación ahora en el aire.

Entre los vecinos no hay una opinión unánime. "¿Por qué lo iban a quitar? Es gastar dinero a lo tonto porque si lo han hecho, con los años que ha llevado hacer este puente", asegura Mari Paz Solera. Como ella, Gloria Navarro recuerda que "decían que lo iban a quitar, pero una tontería, con lo que costó ponerlo".

¿Por qué lo iban a quitar? Es gastar dinero a lo tonto porque si lo han hecho, con los años que ha llevado hacer este puente Mari Paz Solera — Vecina

Otros residentes, en cambio, sí contemplan cambios en la infraestructura. "Tuvimos cierta ilusión hace unos años cuando había un proyecto para quitarlo y hacer una gran rotonda, pero después no se hizo, y ahí está un puente que es antiestético", subraya Paco González.

Mientras ese debate continúa abierto, bajo la estructura del puente ha surgido una iniciativa vecinal que busca reivindicar precisamente la creación del Parque Central. Vecinos de Florida Portazgo, PAU 1, San Blas y Ciudad de Asís han creado un pequeño jardín en este espacio. Cada lunes acuden para mantenerlo, regar las plantas y visibilizar su reclamación.

Jardín y centro deportivo

Pero este espacio también se ha convertido en un punto de encuentro para distintas actividades vecinales. Entre semana, un grupo de personas mayores se reúne para hacer gimnasia al aire libre. "Venim encantades de la vida i tots els barris haurien de tindre una classe de gimnàstica, perquè és una satisfacció molt gran", afirma Berna Matarredona. Además, en esta zona se encuentra la pista de petanca de la zona, una de las más conocidas de Alicante.

Aunque, pese a la actividad que se desarrolla en el puente, muchos vecinos coinciden en que necesita más atención. "Está todo lleno de matojos y hay ratas grandes como caballos", denuncia Mari Paz Solera. Justi Cuella insiste en la necesidad de mejorar su estado sin llegar a plantear su eliminación. "No pueden quitarlo porque una rotonda aquí para soportar todo el tráfico que tiene sería inviable, lo que sí que tendrían que hacer es sanearlo".

La solución la tiene que tener el Ayuntamiento y reubicar a estas personas sin hogar en un espacio mejor María Dolores Civera — Vecina

Junto a estas reivindicaciones y actividades, bajo el Puente Rojo también se desarrolla otra realidad social que preocupa a los vecinos. En algunos puntos del espacio se pueden ver cartones, sacos de dormir y pertenencias que indican que varias personas sin hogar utilizan el lugar como refugio. "No había nadie, pero han vuelto a venir, y están en los dos lados del puente. La solución la tiene que tener el Ayuntamiento y reubicar a estas personas sin hogar en un espacio mejor", destaca María Dolores Civera.

El Puente Rojo nació para resolver un problema urbanístico concreto: coser una ciudad dividida por las vías del tren. Ahora, a la espera de lo que depare el futuro, el Puente Rojo permanece entre el tráfico de la Gran Vía y la vida cotidiana de los barrios que lo rodean, como testigo de más de tres décadas de transformación de la ciudad.