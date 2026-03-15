Nuevas manos para vestir a las Belleas del Foc de Alicante de 2026

Las Hogueras de 2026 ya empiezan a perfilar algunos de sus elementos más representativos. La indumentaria tradicional que lucirán las máximas representantes de la Fiesta cambiará de manos después de que la Federació de Fogueres haya designado a nuevos talleres para asumir este trabajo. Jose Hernández Indumentaria Tradicional se encargará de confeccionar los trajes de la Bellea del Foc y sus damas de honor, mientras que la firma De esparto y azahar indumentaria vestirá a la Bellea del Foc infantil y a su corte.

La designación llega tras un cambio en la planificación inicial. Los talleres Jose Santón Atelier y Ana Ballester Indumentaria, que habían sido anunciados el pasado noviembre durante FiraAlacant como responsables de la indumentaria de 2026, comunicaron en febrero junto a la Federació la rescisión de sus contratos de mutuo acuerdo. Tras esta decisión, el ente gestor de la Fiesta ha confiado el trabajo a dos talleres alicantinos que ya han comenzado a preparar los trajes de las futuras representantes.

Dos talleres, un mismo objetivo

Aunque afrontan encargos diferentes, ambos indumentaristas comparten el mismo reto: confeccionar la indumentaria oficial de las máximas representantes de la Fiesta en un plazo muy ajustado y manteniendo el nivel de exigencia que requiere uno de los símbolos más visibles de las Hogueras.

En el caso de Jose Hernández Indumentaria Tradicional, no es la primera vez que colabora con la Federació. El taller ya vistió en 2024 a la Bellea del Foc infantil y a sus damas de honor, una experiencia que ahora amplía con la indumentaria de la Bellea del Foc adulta y sus damas de honor. José Hernández, responsable del taller, reconoce que la propuesta llegó de forma inesperada. "Fue algo así como ‘¿qué te parece volver a hacerlo?’ y, aunque el tiempo está muy ajustado de aquí a mayo, asumimos el reto con mucha ilusión", explica Hernández.

Gabriel Blasco, indumentarista de la Bellea del Foc infantil 2026, en su taller de Florida Portazgo. / Rafa Arjones

El trabajo que afronta su equipo estos meses es considerable. En su taller se confeccionarán 22 faldas, 17 corpiños y 15 mantillas, además de los delantales correspondientes. Todas las piezas se elaboran de manera artesanal, lo que añade complejidad a un calendario ya ajustado. Hernández admite que el tiempo es uno de los principales desafíos para realizar este importante encargo. "Vamos totalmente contrarreloj. Las mantillas, por ejemplo, requieren muchas horas porque se hacen en el propio taller", asegura el indumentarista.

El primer objetivo es tener listos los trajes principales para la Proclamación de la Bellea del Foc, prevista para el 15 de mayo, infantil, y 16 de mayo, la adulta, en el Teatro Principal, donde se presentarán las indumentarias de las máximas representantes de las Hogueras y sus seis damas de honor.

Gabriel Blasco vestirá a la Bellea del Foc infantil 2026 y a sus damas de honor / Rafa Arjones

El debut de un taller joven

Mientras tanto, De esparto y azahar indumentaria afronta el encargo de vestir a la Bellea del Foc infantil y sus damas de honor con la mezcla de ilusión y responsabilidad que supone asumir esta tarea por primera vez. Para el taller, que apenas lleva año y medio abierto, la oportunidad representa un paso importante en su trayectoria.

"Estamos muy contentos, aunque también un poco nerviosos porque nunca nos habíamos enfrentado a algo tan grande", reconoce Gabriel Blasco, uno de los responsables del proyecto. Aun así, insiste en que la responsabilidad es la misma independientemente de la edad de las representantes. "Sea infantil o adulta, el cargo es el mismo y la exigencia también", afirma.

Tejidos y colores para un nuevo año festero

Ambos talleres ya han comenzado a trabajar en la elección de los tejidos que darán forma a los trajes. Para ello se desplazaron recientemente a las instalaciones de Vives i Marí acompañados por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y el delegado de Indumentaria, Raúl Piqueras.

En ese proceso se revisan también los colores utilizados en años anteriores para evitar repeticiones recientes y aportar cierta novedad estética. Los indumentaristas coinciden en que cada ejercicio busca aportar matices distintos sin perder la esencia de la indumentaria tradicional. Blasco apunta que, aunque suele existir la idea de que determinados colores se reservan para niñas o para adultas, esa distinción no siempre es necesaria. "Se pueden combinar tonos claros y oscuros en ambos casos; lo importante es que el conjunto funcione", destaca el indumentarista.

Con los tejidos elegidos y los talleres ya en marcha, comienza ahora la fase más intensa de confección. Un trabajo que se desarrolla lejos de los focos, pero que terminará materializándose en uno de los elementos más visibles de las Hogueras de 2026.