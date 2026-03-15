El sonido de la Semana Santa se adelanta en Alicante

Cuando solo quedan dos semanas para el Domingo de Ramos, la música de Semana Santa ya ha comenzado a resonar en Alicante este domingo. Y lo ha hecho con la celebración del XVI certamen nacional de bandas "Ciudad de Alicante", organizado por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante, que ha tenido como escenario final la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Allí, decenas de personas se han concentrado tanto en las localidades habilitadas como de pie para disfrutar de esta tradición musical que anuncia la cercanía de la Semana Santa.

En esta edición han participado tres destacadas formaciones procedentes de distintos puntos de España: la Agrupación Musical Sones de Pasión de Cieza de Murcia, la Banda de Cornetas y Tambores Vera Cruz de Oliva y la Agrupación Musical María Stma. de la Cabeza de Exfiliana de Granada.

Cada una de ellas partió desde un punto distinto del centro de la ciudad, realizando un breve pasacalles por diferentes avenidas y calles hasta confluir frente a la Casa Consistorial, donde se habilitó un escenario para el desarrollo del certamen. "La música de Semana Santa nace del esfuerzo y la disciplina, pero sobre todo de la pasión de quienes la interpretan. Esta música tiene algo especial: anuncia, acompaña y emociona", destacaron desde la Junta Mayor al inicio del acto.

El certamen se ha consolidado como uno de los eventos musicales más destacados de la cuaresma alicantina. La cita permite a alicantinos y visitantes disfrutar del sonido característico de las bandas de Semana Santa en pleno centro de la ciudad, en una jornada que une tradición, cultura musical y sentimiento cofrade.