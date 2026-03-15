El sonido de la Semana Santa se adelanta en Alicante
Tres formaciones de Murcia, Valencia y Granada participan en el XVI certamen nacional de bandas "Ciudad de Alicante"
Cuando solo quedan dos semanas para el Domingo de Ramos, la música de Semana Santa ya ha comenzado a resonar en Alicante este domingo. Y lo ha hecho con la celebración del XVI certamen nacional de bandas "Ciudad de Alicante", organizado por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante, que ha tenido como escenario final la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Allí, decenas de personas se han concentrado tanto en las localidades habilitadas como de pie para disfrutar de esta tradición musical que anuncia la cercanía de la Semana Santa.
En esta edición han participado tres destacadas formaciones procedentes de distintos puntos de España: la Agrupación Musical Sones de Pasión de Cieza de Murcia, la Banda de Cornetas y Tambores Vera Cruz de Oliva y la Agrupación Musical María Stma. de la Cabeza de Exfiliana de Granada.
Cada una de ellas partió desde un punto distinto del centro de la ciudad, realizando un breve pasacalles por diferentes avenidas y calles hasta confluir frente a la Casa Consistorial, donde se habilitó un escenario para el desarrollo del certamen. "La música de Semana Santa nace del esfuerzo y la disciplina, pero sobre todo de la pasión de quienes la interpretan. Esta música tiene algo especial: anuncia, acompaña y emociona", destacaron desde la Junta Mayor al inicio del acto.
El certamen se ha consolidado como uno de los eventos musicales más destacados de la cuaresma alicantina. La cita permite a alicantinos y visitantes disfrutar del sonido característico de las bandas de Semana Santa en pleno centro de la ciudad, en una jornada que une tradición, cultura musical y sentimiento cofrade.
Suscríbete para seguir leyendo
- Barcala suspende su agenda tras la detención de Carlos Baño por la gestión del bono comercio en Alicante
- Carlos Baño, detenido por la gestión de los bono comercio de la Diputación de Alicante cuando Mazón la presidía
- Una pareja de youtubers argentinos que viven en Alicante desde hace un año lo tienen claro: “No es una ciudad para todos”
- Estos son los animales que se han 'mudado' a Playa de San Juan tras la dana
- El primer premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Alicante: la suerte sonríe a la ciudad
- Barcala asume que el Parque Central de Alicante solo incluiría un 'semisoterramiento' de las vías
- Un centro de salud 'peatonal' en Alicante que dificulta el acceso a personas con movilidad reducida
- Rocío Gómez y los otros 32 propietarios que siguen sin ser residentes oficiales en Les Naus de Alicante