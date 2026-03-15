"Es un tabú enorme": un corto rodado en Alicante rompe el silencio sobre sexo y discapacidad

La sexualidad sigue siendo uno de los grandes silencios cuando se habla de discapacidad. Un tema que muchas familias viven en privado y que pocas veces se aborda públicamente. Un cortometrajerodado recientemente en Alicante quiere romper ese silencio y abrir una conversación que, según profesionales y familias, lleva años pendiente.

La historia del cortometraje, "Mamá, quero ser libre" gira en torno a una madre y su hijo de 30 años con síndrome de down. El joven expresa una necesidad que descoloca a su entorno: quiere tener relaciones sexuales. La madre, desbordada por la situación, recurre a psicólogos para buscar una solución. Finalmente decide contratar a una escort, pero la experiencia no termina como esperaba. El joven confunde el afecto con el amor y acaba enamorándose de ella. Cuando la mujer decide devolver el dinero a la madre y marcharse, la historia concluye con un abrazo entre madre e hijo que refleja, sobre todo, incomprensión y necesidad de apoyo.

Paco Moya, Actor / Rafa Arjones

Para el director del cortometraje, Salva Monleón, la intención nunca fue provocar, sino mostrar una realidad que muchas personas prefieren ignorar. "Es un tabú enorme que nadie quiere mirar. Falta cohesión entre familiares y personas que viven esta situación. Queríamos tratarlo con respeto y con amor", explica. Según el director, el equipo se documentó con psicólogos de Alicante, Valencia y Barcelona para reflejar la situación con sensibilidad y evitar caer en estereotipos. El objetivo era mostrar que la sexualidad en personas con discapacidad existe y que, cuando no se gestiona o se reprime, puede generar frustración o comportamientos difíciles de entender dentro de la familia.

Una necesidad biológica de la que apenas se habla

La neuropsicóloga María Jesús Gómez, directora de la clínica UNER, confirma que esta realidad es mucho más común de lo que se cree. "Dentro de casa y en centros pasa. Muchos buscan ese enamoramiento porque quieren la misma vida que ven reflejada en su entorno o en la calle", explica.

Muchos buscan ese enamoramiento porque quieren la misma vida que ven reflejada en su entorno o en la calle María Jesús Gómes — Neuropsicóloga

Sin embargo, matiza que muchas veces no se trata de un deseo entendido desde el romanticismo, sino de una necesidad biológica. "Llega una edad en la que aparece una necesidad biológica. Hay un componente hormonal que está ahí y que no puede estar retenido. Igual que tenemos necesidades como comer o dormir, la sexualidad también forma parte de las necesidades del ser humano".

María José, neuropsicóloga, Salva, el director del documental y Paco y Lidia Moya, actor y hermana. / Rafa Arjones

Para Gómez, el problema no es que exista esa necesidad, sino el silencio social que la rodea. Durante décadas ha sido un tema tabú dentro de las familias y también dentro de algunos entornos profesionales. "Venimos de generaciones en las que estos temas no se podían hablar. Ahora vivimos en una sociedad más abierta, pero todavía cuesta afrontarlo".

Educación sexual y acompañamiento

Los profesionales coinciden en que la educación sexual es clave para evitar conflictos o malentendidos. Según Gómez, una de las primeras herramientas es enseñar a las personas con discapacidad a conocer su propio cuerpo. "Hay que enseñarles desde la intimidad y en un entorno seguro a conocerse y poder autosatisfacerse. Eso se trabaja con profesionales y después se traslada a la familia".

Paco junto a su madre en el corto. / INFORMACIÓN

También existen otras alternativas, como juguetes sexuales adaptados o acompañamiento especializado. En algunos países europeos incluso existen profesionales dedicados a facilitar experiencias afectivas y sexuales a personas con discapacidad. "El acompañamiento es ayudar a hacer algo que uno solo no puede. Hay que entenderlo desde esa perspectiva", señala la neuropsicóloga.

El riesgo de confundir amor y sexo

Uno de los puntos centrales del corto es la confusión entre sexo y amor. El protagonista se enamora de la escort porque interpreta la experiencia como una relación afectiva real. El actor que interpreta al joven, Paco Moya, que también tiene síndrome de down, insiste en que el mensaje de la historia no pretende hablar de prostitución. "El corto no trata de prostitución, trata de las necesidades que tienen las personas con discapacidad", aclara.

Su hermana, Lidia Moya, reconoce que para muchas familias este tema genera incertidumbre. "Hay momentos en los que sale de casa y no sabes dónde va. Le ha pasado muchas veces que busca chicas porque quiere sentirse querido", cuenta.

El final del corto, donde Paco le confiesa a la escort que está enamorado de ella. / INFORMACIÓN

Según relata, su hermano también ha vivido otras frustraciones relacionadas con su deseo de independencia: tener casa propia, coche o una vida autónoma como la de cualquier otra persona. "Quiere sentirse libre. Quiere trabajar, pagar sus cosas, tener pareja. Son cosas que ha querido toda la vida", apunta Lidia.

Un debate social pendiente

El director del corto, Salva Monleón, cree que el debate sobre la prostitución o las escorts suele eclipsar el verdadero problema. "Basta ya de prejuicios. En países como Holanda o Alemania existen facilitadores sexuales con equipos de psicólogos y terapeutas detrás", señala. En su opinión, la discusión debería centrarse en cómo acompañar estas necesidades de forma ética y segura: La prostitución está mal vista cuando hay explotación o trata, pero también hay personas que lo eligen. Tenemos que quitar muchos prejuicios", subraya.

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Desde el ámbito profesional coinciden en que el fenómeno existe, aunque apenas se hable de él públicamente. "Es una realidad que está pasando en Alicante y en muchos otros lugares", afirma Gómez. El cortometraje pretende precisamente eso: abrir una conversación incómoda pero necesaria. Porque detrás de la discapacidad, recuerdan sus protagonistas, hay personas con las mismas necesidades emocionales, afectivas y biológicas que cualquier otra.