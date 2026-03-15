El tiempo en Alicante: el sol se impone este domingo en la provincia

Tras un inicio de mes marcado por la inestabilidad, la provincia de Alicante tiene este domingo, 15 de marzo, un panorama meteorológico mucho más estable. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los cielos lucirán mayoritariamente despejados, dejando atrás la nubosidad de los últimos días.

El viento soplará de componente noroeste con intensidad moderada, tendiendo a aflojar a medida que avance la tarde. De cara a mañana lunes, la AEMET prevé que la estabilidad se mantenga. Las temperaturas máximas podrían experimentar un ligero ascenso en toda la provincia y los vientos rolarán a componente oeste y suroeste, perdiendo intensidad.

El tiempo en Alicante

La capital disfrutará de un domingo plenamente primaveral. Tras un amanecer con cielos poco nubosos, el sol será el protagonista absoluto. La temperatura máxima se situará en los 20 ºC y la mínima descenderá hasta los 8 ºC, con una sensación térmica algo menor debido al viento de componente norte.

El tiempo en Elche

En la ciudad ilicitana se espera un día marcado por la ausencia de nubes. Los termómetros alcanzarán una máxima de 19 ºC, mientras que la mínima caerá hasta los 8 ºC a primeras horas de la mañana. Los vientos del norte marcarán la jornada, aunque sin rachas importantes.

El tiempo en Benidorm

La Marina Baixa presentará cielos azules durante todo el domingo. En Benidorm, los termómetros oscilarán entre los 10 ºC de mínima y los 17ºC de máxima, invitando al paseo por la costa.

El tiempo en Elda

Elda tendrá una jornada de contrastes térmicos. La máxima llegará a los 16 ºC, pero la mínima caerá hasta los 6 ºC. Cielos completamente despejados durante todo el día.

El tiempo en Torrevieja

En la Vega Baja, el ambiente será similar, con cielos despejados y una atmósfera limpia. La máxima en Torrevieja será de 18 ºC y la mínima de 11 ºC, siendo una de las localidades con la noche más suave de la provincia.

El tiempo en Orihuela

La capital de la Vega Baja registrará las temperaturas más altas de la jornada, pudiendo alcanzar los 21 ºC en las horas centrales del día. La mínima se quedará en 8 ºC bajo cielos totalmente despejados.

El tiempo en Alcoy

En el interior, el ambiente será más fresco, especialmente al amanecer. Alcoy registrará una mínima de 6 ºC, mientras que las máximas no superarán los 13 ºC. El cielo permanecerá despejado, aunque el viento de noroeste podría ser algo más sensible en zonas altas.

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El tiempo en Dénia

En el norte de la provincia, la Marina Alta disfrutará de un domingo soleado con algunas nubes altas a primera hora. La máxima se situará en 17 ºC y la mínima en 10 ºC.