Los vecinos de la Albufereta reclaman que su litoral se declare zona urbana para mayor mantenimiento

La asociación de vecinos Serra Grossa-Albufereta ha vuelto a denunciar el deterioro que sufre el litoral de esta zona de Alicante tras años de temporales y falta de actuaciones estructurales. Su presidenta, Cristina Knutsson, reclama que el área sea declarada zona urbana para que pueda contar con mantenimiento regular y gestión municipal, ya que asegura que las intervenciones actuales son insuficientes.

"Tenemos problemas en toda la zona del litoral con los repetidos temporales. Desde hace unos seis años se han producido daños muy importantes en las zonas de baño, tanto para los vecinos como para los muchos visitantes que vienen al barrio", explica Knutsson.

El último temporal provocó desperfectos en la Albufereta que llevaron a la Policía Local a limitar la zona. / Jose Navarro

Uno de los puntos más conflictivos es la balsa circular conocida por los vecinos como "la piscina", cuyo acceso se encuentra muy deteriorado. "La rampa de acceso desde hace años está destrozada y, tras los últimos temporales, está aún peor", señala Knutsson. Según la asociación, llevan tiempo reclamando una intervención urgente a distintas administraciones.

Tras los últimos episodios de lluvia, viento y temporal marítimo la piscina también sufrió desprendimientos. Los vecinos contactaron con responsables municipales para alertar del peligro de la zona, en concreto con el jefe de la Policía Local de Alicante, Jose María Conesa, y el concejal de Seguridad, Julio Calero. Eso llevó a que se colocaran unas vallas azules en esta zona de piscina natural, que todavía siguen a más de una semana del temporal.

La "explanada de las olas", en entredicho

Otro de los focos de crítica vecinal es la intervención realizada en la antigua explanada de la Finca Adoc, una zona donde existían pequeñas calas protegidas por un muro histórico que resultó gravemente dañado durante la borrasca Gloria hace seis años. El proyecto de rehabilitación, adjudicado a la empresa Pavasal S. A. por 302.258 euros, finalizó en abril del año pasado. Según los informes técnicos, su objetivo era "renovar un espacio actualmente deteriorado y aumentar su seguridad frente a las dinámicas marinas".

Desperfectos en el nuevo muro de la explanada de las olas. / Jose Navarro

Tras la reforma, los vecinos bautizaron el espacio como "la explanada de las olas". Pero un año después, su valoración es negativa. "La obra no se ha realizado bien, no está bien ejecutada y ya está causando daños en su primer año, con destrozos cada vez que hay temporal marítimo y con las playas prácticamente desaparecidas".

Bancos arrancados y espigones ineficaces

De hecho, Knutsson asegura que durante los últimos temporales, la fuerza del mar llegó a arrancar parte del mobiliario urbano. "En enero, por ejemplo, los bancos fueron arrancados por la fuerza del mar". La desaparición progresiva de la arena es otra de las consecuencias: "Las piedras han sustituido a la arena y las playas prácticamente han desaparecido. La degradación es continua y hay zonas con agujeros que cualquier día pueden colapsar", lamenta Knutsson.

Cristina Knutsson, presidenta de la asociación de vecinos Serra Grossa-Albufereta, señala el nuevo muro. / Jose Navarro

En cuanto a los espigones instalados en la zona, la asociación sostiene que tampoco cumplen su cometido: "Los espigones tampoco están funcionando. En realidad son montones de piedras que no están cumpliendo el efecto que deberían tener".

Reivindicación principal

La principal petición de los vecinos es que el litoral sea considerado zona urbana dentro del marco de la futura ley autonómica de costas que prepara la Generalitat: "Eso nos daría la oportunidad a las zonas de costa de pedir que se considere esta área como zona urbana y que estas calitas sean consideradas playas, aunque sean pequeñas".

Para la asociación, este cambio sería clave para garantizar el mantenimiento. Actualmente, Knutsson asegura que las actuaciones son muy limitadas: "Lo único que se hace es venir de vez en cuando a vaciar papeleras. Desde que se hizo la explanada de las olas también vienen a limpiar más o menos con regularidad, pero la zona cuando hay temporal se destroza y no vemos acciones apropiadas". En este sentido, Knutsson insiste en que las intervenciones actuales no solucionan el problema de fondo: "Lo que se está haciendo ahora son parches. Lo que hace falta es una protección real del litoral, especialmente en una ciudad turística como Alicante", concluye Knutsson.