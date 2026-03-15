Vuelven los Senderos de Primavera a Alicante: conoce inscripciones, recorridos y fechas señaladas

Los Senderos de Primavera regresan a Alicante con una nueva edición. Para esta temporada, se han propuesto seis itinerarios ambientales guiados y gratuitos entre marzo y junio. El programa permitirá recorrer distintos espacios naturales del término municipal, desde la Huerta tradicional y el litoral hasta varias partidas rurales y parques forestales urbanos. Como novedad este año, la programación incorpora una ruta por el entorno rural de la partida de Vallonga, con el objetivo de acercar a los participantes a paisajes agrícolas y enclaves naturales menos conocidos del municipio.

La primera parte del programa se centrará en recorridos por la huerta, el litoral y el medio rural y se celebrará durante varios domingos entre finales de marzo y abril. En estas rutas se combinará la interpretación ambiental con la divulgación histórica y patrimonial. Posteriormente, el calendario continuará en mayo y junio con tres itinerarios por parques forestales urbanos de Alicante que se realizarán en horario de tarde.

Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa a través de un formulario online dentro del plazo habilitado para cada ruta. Cada itinerario cuenta con un máximo de 50 plazas y un punto de encuentro determinado desde el que partirá el recorrido.

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