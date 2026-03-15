Vuelven los Senderos de Primavera a Alicante: conoce inscripciones, recorridos y fechas señaladas
El programa municipal propone seis rutas ambientales gratuitas entre marzo y junio, con recorridos por la Huerta, el litoral, las partidas rurales y los parques forestales urbanos.
Los Senderos de Primavera regresan a Alicante con una nueva edición. Para esta temporada, se han propuesto seis itinerarios ambientales guiados y gratuitos entre marzo y junio. El programa permitirá recorrer distintos espacios naturales del término municipal, desde la Huerta tradicional y el litoral hasta varias partidas rurales y parques forestales urbanos. Como novedad este año, la programación incorpora una ruta por el entorno rural de la partida de Vallonga, con el objetivo de acercar a los participantes a paisajes agrícolas y enclaves naturales menos conocidos del municipio.
La primera parte del programa se centrará en recorridos por la huerta, el litoral y el medio rural y se celebrará durante varios domingos entre finales de marzo y abril. En estas rutas se combinará la interpretación ambiental con la divulgación histórica y patrimonial. Posteriormente, el calendario continuará en mayo y junio con tres itinerarios por parques forestales urbanos de Alicante que se realizarán en horario de tarde.
Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa a través de un formulario online dentro del plazo habilitado para cada ruta. Cada itinerario cuenta con un máximo de 50 plazas y un punto de encuentro determinado desde el que partirá el recorrido.
- Sendero Torres de la Huerta. Domingo, 29 de marzo, a las 10:00 horas. Se trata de un recorrido circular de aproximadamente 8 kilómetros que partirá desde la Torre Sarrió, situada en la glorieta Deportista Carolina Pascual. El itinerario permitirá conocer el sistema defensivo de torres levantado en la Huerta de Alicante entre los siglos XVI y XVII, así como su integración actual en el paisaje. Durante la ruta se pasará por un total de once torres, combinando la explicación histórica de estas construcciones con la interpretación del entorno natural de la huerta. El punto de encuentro será a las 09:45 horas en la Torre Sarrió. Se puede acceder en autobús urbano mediante la línea 9 o en TRAM con las líneas 1, 3 y 4, parada Lucentum. El plazo de inscripción estará abierto desde el 16 de marzo a las 10:00 horas hasta el 26 de marzo a las 14:00 horas. Hay 50 plazas disponibles.
- Sendero Cala Cantalares – Cabo de la Huerta. Domingo, 12 de abril, a las 10:00 horas. Este itinerario lineal de ida y vuelta tendrá un recorrido aproximado de 4,5 kilómetros y discurrirá por el litoral alicantino. La ruta partirá desde el parque situado junto a Cala Cantalares y avanzará hasta las inmediaciones del faro del Cabo de la Huerta. El trayecto atraviesa un terreno abrupto junto al mar y permitirá conocer la microrreserva de flora existente en la zona, donde destacan especies endémicas como la siempreviva alicantina. También se explicarán elementos geológicos del entorno, como las plataformas litorales, trazas fósiles y una terraza marina considerada como una playa fósil de hace unos 100.000 años situada cerca del faro, construido sobre los restos de la antigua torre vigía de l’Alcodre. El punto de encuentro será a las 09:45 horas en la zona de aparcamiento conocida como El Cabo, en la avenida de la Costa Blanca. Se puede llegar en autobús con las líneas 22 y 28 o en TRAM con las líneas 4 y 5, parada Tridente, situada a aproximadamente un kilómetro. El plazo de inscripción se abrirá el 30 de marzo a las 10:00 horas y finalizará el 9 de abril a las 14:00 horas. El itinerario cuenta con 50 plazas y no está recomendado para personas con limitaciones de movilidad debido a la dificultad del terreno.
- Ruta rural Lo Cheperut – Vallonga. Domingo, 26 de abril, a las 11:00 horas. Esta ruta, novedad en la programación, propone un recorrido circular de unos 4 kilómetros por la partida rural de Vallonga, situada al oeste del término municipal de Alicante. El itinerario comenzará en el núcleo de Lo Cheperut y permitirá conocer un entorno agrícola caracterizado por antiguas casas de labor, nuevos cultivos y un paisaje marcado por la presencia de varias sierras cercanas, como las de Miñana, Sancho, Borbuño y Fontcalent. El recorrido también discurre junto al canal del Taibilla, una infraestructura hidráulica clave para el suministro de agua en la zona. Vallonga limita con las partidas rurales de Bacarot, Fontcalent, Rebolledo y la ilicitana de Santa Ana. El punto de encuentro será a las 10:45 horas en la plaza Diego Moya Martínez, junto al panel informativo de la ruta, en la partida rural de Lo Cheperut. Se puede acceder mediante la línea 7 de autobús urbano, parada Lo Xeperut. El periodo de inscripción estará abierto desde el 13 de abril a las 10:00 horas hasta el 23 de abril a las 14:00 horas. La actividad dispone de 50 plazas.
- Sendero El Tossal. Sábado, 9 de mayo, a las 18:00 horas. El primero de los itinerarios por parques forestales urbanos recorrerá el parque del Tossal mediante un trayecto circular de aproximadamente 3 kilómetros. El recorrido transitará por la arboleda y la senda que conecta el parque con el camino que bordea el castillo de San Fernando. También incluirá el área oeste del parque, donde se han desarrollado recientemente intervenciones municipales de carácter medioambiental y se encuentra una zona de interpretación geológica. El punto de encuentro será a las 17:45 horas en las inmediaciones de la confluencia de la calle Catedrático Jaume Mas i Porcel con la calle Escultor Bañuls. El acceso en transporte público puede realizarse mediante la línea 39 de autobús, con parada en el Conservatorio. Las inscripciones se podrán realizar desde el 27 de abril a las 10:00 horas hasta el 7 de mayo a las 14:00 horas. Se ofertan 50 plazas.
- Sendero Sierra de San Julián – Serra Grossa. Sábado, 23 de mayo, a las 18:00 horas. Este itinerario circular de unos 5 kilómetros recorrerá la Sierra de San Julián, conocida también como Serra Grossa. La ruta comenzará junto a la estación de TRAM La Goteta–Plaza Mar 2 y ascenderá hasta la cima de la sierra, desde donde se obtienen vistas panorámicas de la bahía y de la ciudad de Alicante. Posteriormente, el itinerario descenderá por una zona de pinada y repoblación forestal hasta el cerro de Santa Ana, también llamado El Molinet, un enclave con vestigios históricos vinculados a la Guerra Civil. El punto de encuentro será a las 17:45 horas en la calle Obispo Victorio Oliver Domingo, junto a la parada de TRAM La Goteta–Plaza Mar 2, correspondiente a la línea 2. El plazo de inscripción estará abierto desde el 11 de mayo a las 10:00 horas hasta el 21 de mayo a las 14:00 horas. Hay 50 plazas disponibles.
- Sendero Monte Orgegia. Sábado, 6 de junio, a las 18:00 horas. La programación concluirá con un recorrido circular de unos 3,5 kilómetros por el monte Orgegia, considerado el primer parque forestal urbano de Alicante. Este espacio natural se sitúa parcialmente en lo que fue la histórica Huerta de Alicante, por lo que el itinerario permitirá entender la evolución del paisaje agrícola hacia un entorno forestal urbano. El punto de encuentro será a las 17:45 horas en el acceso al monte por la calle Azafrán, en la parte posterior del Hogar Provincial. El lugar es accesible mediante el autobús interurbano línea 35, con paradas en Hogar Provincial o Azahar-Salvia. También se puede llegar desde Alicante en la línea 23, bajando en la parada 2514-once y caminando unos veinte minutos hasta el inicio del sendero. El periodo de inscripción estará abierto desde el 25 de mayo a las 10:00 horas hasta el 4 de junio a las 14:00 horas. La ruta dispone de 50 plazas.
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