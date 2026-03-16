Este es el seguimiento de la huelga de médicos en Alicante

Los médicos vuelven a la huelga esta semana dentro del calendario de movilizaciones en demanda de un estatuto para la profesión con mejoras salariales y laborales. Se trata de la tercera semana de paros convocada por el Sindicato Médico en todo el país tras la celebrada en diciembre y la de febrero, en la que se suspendieron solo en los tres primeros días más de 7.270 consultas externas, 4.410 citas y 92 operaciones solo en la provincia de Alicante, una cifra que casi hay que duplicar dado que fueron cinco días de paro. En total pudieron ser 18.000 los actos médicos cancelados o pospuestas.

Este lunes el seguimiento, según la Conselleria de Sanidad, es de un 15,09 % en la provincia de Alicante, frente al 5,89 % en la provincia de Castellón y un 6,04 % en la de Valencia. La media autonómica es del 8,85 % por lo que en Alicante se duplica. Por su parte, la organización convocante lo cifra en un 90 % en los hospitales de los profesionales que no están en servicios mínimos, que son de entre el 75 % y el 100 % según los servicios. En Atención Primaria lo limitan al 50 %, es decir, que solo uno de cada dos profesionales que pueden secundar el paro porque no están de mínimos lo hace.

Concentraciones

En la lectura de manifiestos que los médicos han realizado durante las concentraciones convocadas a las 11 horas ante centros de salud y hospitales de la provincia se ha coincidido en que los servicios mínimos impuestos por la Conselleria de Sanidad son "abusivos".

Los recursos mínimos del 75 % en la media de todos los servicios se repetirán en las próximas semanas de huelga convocadas hasta el mes de junio, a razón de una por mes, aunque en algunos llegan al 100 %.

Así ocurre en diálisis, radioterapia, programa de trasplantes, UCI y Unidades de Reanimación, en hospitales de día, quirófanos programados con prioridad 1 y 2, así como en oncología. También en los Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC) de Atención Primaria y en el CICU-SAMU. En el resto, 75 %, como en consultas o salas de hospitalización.

Tribunales

El sindicato convocante recurrió los impuestos por la Conselleria de Sanidad al considerarlos "abusivos" y por vulnerar su derecho a la huelga, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tumbó ese recurso y dio la razón a la Generalitat Valenciana al prevaler "el interés general en materia sanitaria".

Los convocantes contemplan la celebración de concentraciones todos los días (salvo el jueves, día de San José y festivo en la Comunidad). El personal está convocado a las 11 horas ante centros de salud y hospitales, y el martes 17 de marzo por la tarde está prevista una manifestación entre la Rambla y la Montañeta, en Alicante, que comenzará a las 18.30 horas, con el lema "Médicos y facultativos, presos de un sistema sanitario abusivo".

Se les invita a acudir con bata y outfit o accesorio de preso. En Valencia, las concentraciones tendrán lugar en la puerta de los hospitales y centros sanitarios a las 8:15 horas, mientras que en Castellón se convocan a las 11:00 de la mañana.

Cartel de la manifestación de médicos del próximo martes en Alicante / INFORMACIÓN

Las asociaciones de consumidores advierten del perjuicio a la ciudadanía FACUA Comunidad Valenciana, junto a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano (Acdesa-PV) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (Cavecova), han mostrado su preocupación por la desproporción de la huelga y la escasez de servicios mínimos que puedan producirse durante la huelga indefinida convocada por sindicatos médicos corporativos contra el nuevo estatuto marco de los médicos. La asociación muestra su apoyo al personal sanitario en sus legítimas reivindicaciones pero considera que una movilización indefinida en todo el territorio nacional, si no se establecen unos servicios mínimos que garanticen la atención a los pacientes y medidas que palíen sus efectos posteriores, podría poner en riesgo la salud de miles de usuarios que requieren de una atención urgente o están pendientes de alguna prueba médica relevante para el diagnóstico y seguimiento de sus tratamientos o enfermedades. Estas tres organizaciones advierten de que, de dilatarse demasiado en el tiempo, podría alterar gravemente la actividad en hospitales y centros de salud, perjudicando de forma directa a la población mediante el incremento de las listas de espera y la anulación de actuaciones necesarias para la salud comunitaria.

Reivindicaciones

"Este es un momento único que debemos aprovechar todos los médicos si queremos mejorar nuestras condiciones laborales. Ni la administración central, ni los grupos políticos, ni las comunidades autónomas están defendiendo nuestras reivindicaciones. Os animo a participar activamente y a hacer visibles nuestras necesidades, porque este conflicto nos afecta a todos. Nos afecta a los médicos, afecta a los pacientes y a los ciudadanos, y también a todas las instituciones públicas", ha explicado Vladimir Herrero, representante del Sindicato Médico.

La regulación de las guardias, la falta de conciliación o de reconocimiento de la clasificación profesional, además de la falta de planificación de las plantillas y la fuga de facultativos son algunos de los motivos de los paros.

INFORMACIÓN

En el caso del Hospital de Sant Joan, donde también se ha leído un manifiesto, como en el Doctor Balmis de Alicante, se ha explicado que dan cobertura a más de 240.000 ciudadanos; que han crecido en un 56 % en población pero no en plantilla. "Estamos atendiendo a casi 90.000 personas más con los mismos recursos de personal facultativo que hace dos décadas", han finalizado.