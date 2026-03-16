Jornada estable y soleada en la provincia: Alicante se prepara para la primavera

La provincia de Alicante disfrutará de una jornada estable y mayoritariamente soleada, con cielos despejados en prácticamente todo el territorio, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras una mañana fresca, donde las mínimas se situarán entre los 3 y los 6 grados en el interior (en la costa rondarán los 8 y los 10 grados), el tiempo se tornará templado y más agradable, llegando a los 21 grados de máxima en muchas localidades. Un día, en general, tranquilo y luminoso que prepara el terreno para la primavera.

Ya ayer desde Proyecto Mastral compartían imágenes de cielos despejados y luminosos a pesar de las rachas de viento que se hicieron notar con más de 50 km/h.

Alicante/Alacant

La jornada se presenta con cielos despejados y un ambiente luminoso desde primera hora, sin señales de lluvia a lo largo del día. La mañana arranca fresca, pero las temperaturas subirán con rapidez hasta dejar una tarde agradable y templada. El viento suave de componente marítima acompañará durante buena parte del día, sin rachas destacables.

Elche

El día comienza con cielo completamente despejado y una sensación fresca a primera hora en las zonas abiertas del término municipal. A medida que avance la mañana el ambiente se volverá más templado, con una tarde agradable y estable. El viento flojo y variable irá cambiando de dirección sin llegar a ser molesto.

Benidorm

El protagonismo lo tendrá el tiempo estable y soleado, con una jornada marcada por cielos limpios y gran visibilidad sobre la costa. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una sensación agradable durante la tarde. El viento del sur moderado en algunos momentos se dejará notar cerca del litoral, aunque sin generar incidencias.

Elda

La mañana arrancará con cielo despejado y ambiente frío, especialmente en las primeras horas del día en zonas abiertas del valle. Con el paso de las horas el sol permitirá que las temperaturas se recuperen hasta dejar una tarde templada y tranquila. El viento flojo y variable apenas alterará la estabilidad de la jornada.

Torrevieja

Predominará el cielo despejado junto al mar, con un día luminoso y tranquilo en todo el litoral. Las temperaturas se moverán en valores suaves, especialmente durante la tarde, cuando el ambiente será muy agradable para actividades al aire libre. El viento moderado del sur soplará por momentos cerca de la costa.

Orihuela

El día comenzará con ambiente fresco y cielos despejados, especialmente en el interior de la Vega Baja. A lo largo de la mañana el sol impondrá un tiempo estable y agradable, con temperaturas suaves durante la tarde. El viento flojo cambiará de dirección a lo largo del día sin llegar a ser protagonista.

Alcoy

En el interior montañoso se espera una jornada de cielos despejados y aire limpio, con una mañana fría que recordará todavía al final del invierno. El sol permitirá que las temperaturas suban de forma gradual durante el día, dejando una tarde templada. El viento débil en general mantendrá la sensación de estabilidad.

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Dénia

El litoral norte amanecerá con cielos despejados y ambiente luminoso, ideal para comenzar la jornada junto al mar. Las temperaturas subirán de forma progresiva hasta una tarde suave y agradable. Durante el día soplará brisa ligera, más perceptible en las horas centrales cerca de la costa.