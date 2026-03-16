Barcala anuncia la segunda estación intermodal para Alicante... antes de construirse la primera

La futura estación intermodal de Alicante aún está pendiente de concretarse, tras años de reivindicación vecinal, junto con el futuro diseño del Parque Central. Sin embargo, antes incluso de que vea la luz esa infraestructura, la primera de tales características en la ciudad, el Ayuntamiento ya ha anunciado la segunda, junto a la parada de Cercanías de la Universidad.

El ejecutivo municipal de Luis Barcala ha anunciado este lunes, a través de un comunicado, que el futuro Plan General espera dotar a la ciudad de un segundo nodo intermodal, Alicante Norte, que servirá de apoyo a la Estación Intermodal central y conectará servicios ferroviarios, de TRAM y un gran aparcamiento disuasorio.

El borrador del documento define dos grandes estaciones: por un lado, la Intermodal, en torno a la actual estación de Renfe, que integrará Cercanías, Alta Velocidad, la Estación Central del TRAM y una nueva para autobuses metropolitanos y regionales. Por otro lado, se contempla también un nodo secundario, que conectará Cercanías, Alta Velocidad hacia Benidorm y Madrid (tren de la costa), servicios de largo recorrido y la red tranviaria. Este nuevo espacio, ubicado en el entorno de la estación de Cercanías de la Universidad de Alicante, se vinculará con la futura ronda metropolitana de la A-70, generando un corredor de movilidad rápida, eficiente y sostenible.

Además, según ha apuntado el gobierno municipal, está previsto que ambos nodos cuenten con conexión directa al aeropuerto, garantizando la intermodalidad entre modos urbanos, metropolitanos y aeroportuarios. Esta estrategia ferroviaria se complementará con la propuesta de una nueva parada de Cercanías en el arco de actividad productiva de Alicante, próxima a las áreas industriales actuales y las previstas, fortaleciendo la movilidad laboral sostenible.

Alicante, capital regional del transporte

Del mismo modo, se plantea que la Variante de Torrellano permitan aglutinar los tráficos de Cercanías, larga distancia y mercancías, conectando la Estación Central y Alicante Norte con el aeropuerto, y mejorando la eficiencia logística. A su vez, se propone un nuevo acceso ferroviario al Puerto, en el entorno de la A-31, que sustituya al actual trazado en trinchera entre las áreas industriales. Un espacio que quedará liberado para pasar a formar parte de un corredor verde.

"Alicante debe convertirse en el gran nodo regional de transporte, apostando por la intermodalidad y por la movilidad sostenible, con un transporte público reforzado que dé servicio a los alicantinos y al entorno metropolitano y que permita reducir la presencia del tráfico privado en el casco urbano y el frente litoral”, destaca el concejal de Urbanismo, Antonio Peral. En este sentido, el edil popular añade que en el Plan General Estructural se apuesta "por dotar a la ciudad con las infraestructuras de movilidad necesarias, entre las que destacan la Estación Intermodal, que será la principal, y el nodo secundario Alicante Norte, que le servirá de apoyo".

¿Y la primera?

Mientras esos avances urbanísticos terminan de plasmarse en el futuro Plan General, la ciudad sigue esperando conocer el diseño de la primera estación intermodal y su encaje en el futuro Parque Central. Un avance que, en los últimos días, se contempla con preocupación desde la oposición municipal (tanto Vox como la izquierda) y las asociaciones de vecinos, después de que el alcalde abriese la puerta a un "semisoterramiento" del actual entramado de vías, contra la reivindicación de los residentes y del propio Ayuntamiento.

Ya el pasado mes de junio, preguntado por INFORMACIÓN sobre esta cuestión, Barcala aseguró que "las buenas soluciones son las viables, que sí se pueden materializar y ejecutar". En cuanto a si el ministro Óscar Puente (reacio a los soterramientos por su elevado coste y la duración de las obras) le había convencido de su posicionamiento, el regidor echó entonces balones fuera: "Yo lo dejo ahí...", apuntó entonces. De confirmarse esta intención, supondría renunciar a una de las históricas demandas de la ciudadanía alicantina, que lleva décadas reclamando la recuperación del espacio que actualmente ocupan las vías de la estación Alicante-Terminal para los ciudadanos, con la previsión de construcción de viviendas y la habilitación de zonas verdes.

Para salir de dudas, la ciudad aguarda a que el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes fijen una nueva fecha para el anuncio del proyecto. El primer intento estaba previsto para el pasado verano, anotado en la agenda pública del ministro Puente del 4 de julio a las 11 horas, aunque finalmente no se celebró a petición del ejecutivo de Barcala. Tras meses de dudas, ambas administraciones reprogramaron el encuentro para el 2 de febrero de 2026, pero la cita volvió a anularse, en esta ocasión por el accidente ferroviario de Adamuz. Desde entonces, no se ha anunciado un nuevo acto de presentación.