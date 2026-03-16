Prácticas en cadáveres para formar a especialistas en fracturas complejas de hombro, muñeca y codo en Alicante

El servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante se consolida como un centro destacado a nivel provincial en la realización de técnicas quirúrgicas punteras para el abordaje de fracturas de hombro, muñeca y codo, tanto en volumen de actividad como en la complejidad de los casos. Además forma a especialistas en la solución de estos problemas mediante prácticas en cadáveres.

La sección de miembro superior de este servicio realiza cada año alrededor de 1.300 intervenciones quirúrgicas, de las cuales más de 250 corresponden a cirugías complejas para el tratamiento de fracturas en estas articulaciones.

El curso de técnica y abordajes en miembro superior es una formación teórico-práctica dirigida a especialistas en Traumatología que profundiza en los diferentes abordajes quirúrgicos en prótesis de muñeca, la tríada terrible de codo y la cintura escapular (integrada por las dos clavículas y las dos escápulas), así como actualizar conocimientos sobre los implantes de fijación disponibles y el manejo de las secuelas derivadas de estas lesiones. Se acaba de realizar en su tercera edición.

Formación de especialistas en Traumatología en el Hospital General de Alicante / INFORMACIÓN

Actualización

"El servicio de Traumatología se ha posicionado en los últimos años como un referente, fruto del compromiso de nuestros profesionales con la excelencia y la actualización constante. Esta formación refleja la filosofía de ofrecer una capacitación de alto nivel orientada a mejorar los resultados clínicos y, en definitiva, la atención a nuestros pacientes”, explica el gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano

El jefe del servicio de Traumatología, el doctor Antonio García López, explica que, “en los últimos años se han incrementado las indicaciones de tratamiento quirúrgico en muñeca, codo y cintura escapular. Conocemos mejor la patogenia de las lesiones y se han producido notables avances en la calidad de los implantes que utilizamos, que son de menor grosor, preconformados a la anatomía ósea, con más estabilidad angular y mayor biocompatibilidad”.

De toda la provincia

El curso, coordinado por el propio García López junto a su equipo, ha tenido un marcado carácter práctico. Tras las sesiones teóricas sobre procedimientos y vías de abordaje, los asistentes, una veintena de especialistas de toda la provincia de Alicante, se han distribuido en estaciones de trabajo para realizar prácticas con piezas anatómicas de todo el brazo y mano, bajo supervisión directa del profesorado.

“La finalidad es favorecer la interacción y el intercambio de experiencias clínicas, facilitando que los profesionales puedan trasladar cada técnica con seguridad a la práctica quirúrgica diaria”, detalla el especialista.

Entre los casos abordados, se han presentado técnicas avanzadas para el tratamiento de fracturas complejas de escápula, que requiere de un exigente abordaje profundo.

"La triada terrible de codo suele producirse en traumatismos de alta energía, especialmente en personas jóvenes" Doctor Antonio García López — Jefe del servicio de Traumatología del Hospital de Alicante

Triada terrible

También se han tratado las lesiones de la clavícula junto con inestabilidad acromioclavicular, así como el tratamiento de la denominada “tríada terrible de codo”, la más grave de las luxaciones de esta articulación, que combina tres daños: la luxación del codo, fractura de la cabeza del radio y de la apófisis coronoides.

Según ha detallado García López, “este tipo de lesiones suele producirse en traumatismos de alta energía, especialmente en personas jóvenes, y requiere un manejo quirúrgico preciso para resolver la inestabilidad y evitar dolor crónico”.

Asimismo, se ha abordado un tipo de prótesis total de muñeca diseñada para sustituir a la articulación cuando está gravemente dañada, generalmente por artrosis avanzada, secuelas de fracturas o enfermedades inflamatorias.

Con iniciativas formativas de estas características, el Hospital Doctor Balmis refuerza su apuesta por la actualización continua y la excelencia técnica en el tratamiento de la patología compleja del miembro superior.