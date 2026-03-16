Catarros y gastroenteritis sobrecargan los centros de salud de Alicante

A mitad de marzo la patología respiratoria representa un volumen muy importante de asistencia urgente en los centros de salud de la provincia de Alicante, situándose como una de las causas más frecuentes de consulta diaria junto a la gastroenteritis. En los ambulatorios las agendas siguen sobrecargadas, y las citas se están dando a dos y tres semanas, tanto presenciales como telefónicas, especialmente en los centros de salud de las ciudades, a lo que se suma las cancelaciones que provocará la nueva semana de huelga de facultativos. El objetivo de Sanidad era dar las citas a tres días vista.

"Seguimos registrando picos de catarros, gripe leve e infecciones de vías respiratorias altas, que habitualmente cursan con congestión nasal, dolor de garganta, tos, malestar general e incluso febrícula en algunos pacientes. Es una situación que estamos observando actualmente, que ha sido constante durante las últimas semanas y que, según las tendencias epidemiológicas, probablemente se mantendrá varias más.

Esta persistencia refleja la estacionalidad de estas enfermedades y factores ambientales recientes, como los cambios bruscos de temperatura y la alternancia de periodos de lluvia y sol, que favorecen la proliferación de virus respiratorios", explican médicos consultados.

Los cambios de tiempo provocan un pico de pacientes que acude de urgencia al médico de Familia

La gastroenteritis es otra causa frecuente de consulta, afectando especialmente a los grupos más vulnerables como niños y personas mayores, atribuible también a los recientes cambios de temperatura y las lluvias, que contribuyen a que estas patologías se prolonguen más allá de lo habitual.

Por ello, no resulta extraño seguir observando casos hasta finales de marzo o incluso principios de abril, afectando tanto a pacientes que ya habían presentado cuadros similares como a nuevos contagios.

Cronicidad

Sin embargo, el principal problema no radica únicamente en la atención a la patología aguda. Las consultas programadas representan un desafío aún mayor para el sistema de Atención Primaria. Existe un gran volumen de pacientes crónicos que necesitan seguimiento y atención continua, incluidos aquellos con enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipemia, insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar crónica o demencias.

Estas revisiones incluyen controles analíticos periódicos, ajustes de medicación, seguimiento de tratamientos y evaluación del estado general del paciente, tareas que son esenciales para prevenir complicaciones y hospitalizaciones.

Comienza la vacunación contra la gripe en los centros de salud de Alicante / Pilar Cortés

Paliativos

"Es necesario contar con los recursos adecuados, tanto humanos como materiales. El sistema no puede asumir al mismo tiempo la atención urgente y el seguimiento de la cronicidad, junto con otros problemas complejos que requieren tiempo y dedicación, como las demencias o los cuidados paliativos, sin un refuerzo significativo de medios y personal", sostienen los profesionales.

Cada vez se atiende a un mayor número de pacientes complejos. "Mejorar la situación y reducir las listas de espera no pasa únicamente por ampliar las agendas, sino por proporcionar más herramientas que permitan trabajar de manera más eficiente. Precisamente, estas son algunas de las reivindicaciones que motivan jornadas de protesta y huelgas, como la que se prolongará durante toda la semana, en las que los profesionales exigen que se reconozca la sobrecarga del sistema y se actúe en consecuencia".

Analíticas con un mes de demora Pacientes de centros de salud de Alicante han expresado a este diario su malestar por demoras de casi un mes para hacerse una analítica de sangre y orina. Médicos consultados explican que solicitan miles, no solo ellos desde los centros de salud sino también los facultativos de los hospitales. En el caso de Primaria, indican, se acumulan porque todas pasan por Enfermería.

Herramientas tecnológicas

Los médicos también urgen modernizar la forma de trabajar dentro de los centros de salud y recuerdan que existen múltiples herramientas tecnológicas que podrían agilizar notablemente la actividad de los profesionales, mejorar la atención al paciente y reducir la carga administrativa.

Entre ellas destacan los sistemas basados en análisis de datos, que facilitan la toma de decisiones clínicas, el acceso inmediato a las últimas analíticas del paciente, o sistemas más eficientes para solicitar y organizar controles y pruebas diagnósticas.

La inteligencia artificial ya se utiliza en algunos ámbitos de la atención sanitaria para ayudar a organizar la información, priorizar casos o incluso apoyar en el diagnóstico y seguimiento de determinadas patologías. Sin embargo, en la mayoría de casos no se ha incorporado a la práctica diaria.

Esta situación puede ser menos problemática en centros de salud pequeños, donde la población atendida es limitada y la presión asistencial se mantiene dentro de márgenes manejables. Sin embargo, el problema se intensifica cuando un centro diseñado para atender a 36.000 habitantes debe dar servicio a una población mucho mayor, por ejemplo, alrededor de 60.000 personas, con los mismos recursos humanos y materiales.