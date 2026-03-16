Compromís redobla la presión en el caso Baño y apunta a “información privilegiada” en el reparto del bono comercio

Compromís ha elevado este lunes el tono político en la Diputación de Alicante por el caso Carlos Baño y ha tratado de ensanchar el foco de la investigación más allá del bono comercio. La coalición ha insistido en la solicitud de una comisión de investigación para revisar no solo esas ayudas, sino “cualquier euro” transferido por la institución provincial a la Cámara de Comercio de Alicante y a sus sociedades vinculadas durante los últimos diez años, en una ofensiva con la que busca conectar la causa judicial abierta con una derivada política de mayor alcance.

El diputado autonómico y exportavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, ha llevado el peso de la comparecencia. Su acusación más delicada ha sido sostener que Carlos Baño contaba con “información privilegiada” antes incluso de que se aprobaran las ayudas del bono comercio. Según ha expuesto, resulta “evidente” porque, a su juicio, ya se estaba preparando previamente la mercantil que después iba a intervenir en la distribución de esos fondos. Esa tesis, planteada como acusación política por Compromís, sitúa el foco sobre la etapa en la que Carlos Mazón presidía la Diputación y trata de vincular directamente el diseño del programa con una planificación previa.

Fullana ha insistido en que el problema no se limita a la detención de Baño ni a un expediente concreto, sino que apunta a un modelo de funcionamiento. En ese marco, ha relatado que los ayuntamientos se encontraron con un esquema administrativo tan forzado y apresurado que, en la práctica, resultaba muy difícil ejecutar las ayudas sin recurrir a una empresa intermediaria. Según ha defendido, muchos consistorios recibían llamadas y se les orientaba hacia esa vía, en un contexto que ha atribuido a una medida aprobada de urgencia y con un claro sesgo electoralista antes de las elecciones de 2023.

Esto no es un caso del bono comercio, es un caso de desvío de fondos públicos Gerard Fullana — Diputado autonómico y exportavoz de Compromís en la Diputación

Esa parte del discurso le ha servido también para cargar con dureza contra el presidente de la Diputación, Toni Pérez, después de que este tratara de deslizar la responsabilidad hacia los municipios. Fullana ha calificado de “infame” esa acusación a los ayuntamientos y ha tratado de presentarlos como perjudicados por el propio diseño del bono comercio. La línea argumental de Compromís pasa por sostener que la arquitectura del programa ya empujaba a los consistorios hacia una empresa puente y que, por tanto, no puede trasladarse ahora el peso de la responsabilidad a la escala municipal.

La comparecencia no se ha quedado ahí. Fullana ha vinculado además el caso actual con otros episodios previos relacionados con Baño y con la Cámara de Comercio, entre ellos la polémica por la sede de la entidad, para defender que “llueve sobre mojado”. A partir de ahí, ha dado un paso más y ha conectado políticamente el asunto con el PP al afirmar que la Cámara se ha convertido en una “puerta rotatoria” del partido en la provincia de Alicante. En esa misma línea, ha citado los sueldos de Mazón y de su jefe de gabinete en situación de excedencia en la Cámara para reforzar la idea de que existe una relación estable entre el poder político, las subvenciones públicas y la estructura cameral.

Con ese planteamiento, Compromís intenta desplazar el debate desde el caso concreto del bono comercio hacia una discusión más amplia sobre el uso del dinero público, la fiscalización de las subvenciones y la relación entre la Diputación y la Cámara. No es casual que la coalición plantee ahora una comisión de investigación de largo alcance, porque su estrategia pasa por presentar el caso Baño como la punta de un iceberg político e institucional mucho mayor.

La Diputación ha dado mucho dinero a la Cámara y hay que fiscalizar hasta el último céntimo Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación

El actual portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, ha abonado ese mismo marco al sostener que la Cámara arrastra desde hace tiempo prácticas que, a su juicio, merecen una revisión exhaustiva. Perles ha puesto el acento en la necesidad de fiscalizar “hasta el último céntimo” de los fondos públicos entregados a la entidad y a sus sociedades vinculadas y ha apuntado también a otras líneas de gasto como Alicante Gastronómica, cuyas memorias justificativas, según ha señalado, “dejan mucho que desear”.

Además de la comisión en la Diputación, Fullana ha recordado que Compromís pedirá en las Cortes toda la documentación sobre los fondos enviados a la Cámara en los últimos años y promoverá una iniciativa parlamentaria para endurecer la normativa y la fiscalización sobre estas entidades. La coalición trata así de abrir una doble vía, institucional y política, con la que presionar tanto a la Diputación como a la Generalitat.