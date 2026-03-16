Encuentro de antiguas alumnas Josefinas en Alicante

Las antiguas alumnas del colegio Josefinas de Alicante se reunieron este domingo en una intensa jornada de reencuentro y hermanamiento de las diferentes promociones de estudiantes. Las actividades comenzaron con la tradicional eucaristía en el colegio a cargo del sacerdote Manuel Torregrosa, en la que se escucharon las voces del coro del centro escolar; y continuó con la comida de confraternización en el restaurante Torre de Rejas, que contó con las canciones de Rosa Spiteri y la actuación altruista del grupo Ressenrock, integrado por médicos, abogados y otros profesionales de Alicante, para amenizar la velada.

La jornada se saldó con numerosas felicitaciones por lo satisfactorio de la cita.

El encuentro de antiguas alumnas comenzó en 1994 a raíz del 50 aniversario de la fundación del colegio. En el año 1944 del siglo pasado, un grupo de jóvenes mujeres de la congregación religiosa Siervas de San José bajo el lema "Trabajo, fe y amor", se entregó a la labor social y educativa en Alicante.

Generaciones

Desde entonces se viene celebrando una eucaristía y comida de hermandad en acción de gracias por la oportunidad educativa que el colegio Josefinas ha brindado a tantas y tantas generaciones de alicantinos y alicantinas.

"Esta es una asociación con profundas raíces, que se renueva y proyecta en un futuro que siempre nos habla de valores. Desarrollando el valor de la igualdad, respeto y justicia, y el de la solidaridad con los más vulnerables y necesitados. Pertenecer a la familia Josefina es un orgullo, y llevar por bandera su lema y hacerlo presente en nuestras vidas y en nuestro entorno social, da sentido a la Asociación de Antigu@s Alumno@s de Josefinas", explica la fotógrafa Carolina Roca, actual presidenta del colectivo de antiguas estudiantes.

001CR2_2713- JUNTA DIRECTIVA / INFORMACIÓN

Directiva

La asociación de antiguas alumnas Josefinas fue presidida durante décadas por Carmen Verdú, que fuera alcaldesa de Guardamar y diputada por Alicante; y el pasado año el testigo lo cogió una nueva directiva que preside la fotógrafa alicantina. Está integrada también por Inmaculada Caruana como vicepresidenta; Cristina Roca como tesorera; Mari Ángeles Sorribes en la secretaria; Yolanda Roselló, la directora de Eventos; y las vocales Catalina Polo, Loles Miquel, Elvira Tarruella; y Mercedes Torrico.

El objetivo de esta etapa de la asociación de antiguas alumnas Josefinas es sociocultural, con actos benéficos en favor de Cáritas, Cruz Roja y otras entidades; actividades como concursos de pintura o salidas culturales por la provincia; además de la comida de fraternidad anual, como la celebrada este domingo, siempre en marzo al ser el mes de su patrón, San José.

Fotografía de bodas

Así lo explica Carolina Roca, que tiene un estudio de fotografía en Alicante en el que innova con la fotografía de bodas y en exteriores. Además, es colaboradora de INFORMACIÓN y de informaciontv desde hace más de 30 años.

Asimismo, ha impartido cursos en la Universidad Miguel Hernández y realizado diversas publicaciones, y fue la fotógrafa oficial de Miss y Míster España, que la hicieron conocida «a nivel nacional e internacional».