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De la Fallas a las Hogueras: Almeida se compromete a asistir a Alicante

El alcalde de Madrid coincide con el presidente de la Federació disfrutando de la mascletà de este 16 de marzo en el balcón del Ayuntamiento de València durante las Fallas

El presidente la Federació, David Olivares, y el presidente de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida

El presidente la Federació, David Olivares, y el presidente de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida / REME VÉLEZ

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se comprometió este martes a visitar Alicante durante las próximas Hogueras, tras coincidir con David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, en el balcón del Ayuntamiento de València durante la mascletà del 16 de marzo.

La alcaldesa de València, María José Catalá, volvió a invitar al alcalde de Madrid a las Fallas, y juntos visitaron varias comisiones falleras antes de dirigirse al balcón del Ayuntamiento para presenciar el espectáculo pirotécnico. Junto a ellos estuvieron presentes en la mascletà las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga.

Durante una conversación con David Olivares, Almeida aseguró que le "gusta mucho Alicante" y destacó que las Hogueras tienen "un calor especial". Ante la invitación del presidente de la Federació para asistir a las próximas celebraciones en la ciudad alicantina, el alcalde madrileño respondió con un rotundo "allí estaremos".

Por su parte, Olivares se mostró satisfecho por la aceptación de su invitación y confió en que Almeida pueda acudir este junio a alguna de las mascletás que se lanzan en la plaza de los Luceros.

No sería la primera visita del alcalde madrileño a Alicante, donde ya participó en la campaña electoral de 2023. En aquella ocasión se acercó a la carpa de los populares en Playa de San Juan, acompañado por el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; y la número uno de la lista de los populares al Congreso por la provincia, Macarena Montesinos.

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Mascletà a cargo de Tamarit

La propuesta pirotécnica de este 16 de marzo corrió a cargo de Tamarit, bajo el título artístico "Món Faller", con 216 kilos de explosivo y un homenaje a la comunidad fallera. La exhibición se desarrolló combinando efectos visuales que marcaron la diferencia y lograron cautivar al público. Aunque no se trató de un disparo con múltiples texturas, sí fue suficiente para mantener la emoción y el espectáculo característico de estas Fallas.

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