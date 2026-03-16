La Humildad y Paciencia estrena música y nuevas incorporaciones en su Lunes Santo

El recogimiento del Lunes Santo volverá a adueñarse de las calles de Alicante con la salida de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas. Desde la parroquia de Nuestra Señora de Gracia partirá un cortejo marcado por el silencio, la oración y la sobriedad que caracterizan a esta corporación, que ha sabido forjar una identidad más que reconocible.

La hermandad afronta este año su estación de penitencia con varias novedades que reflejan el crecimiento experimentado en los últimos tiempos. Una nueva junta de gobierno, el refuerzo del cortejo procesional y distintos estrenos musicales y patrimoniales marcarán una procesión que busca mantener intacto su carácter penitencial.

La reorganización interna ha sido uno de los principales retos de los últimos meses. "Este año las novedades vienen marcadas porque hemos cambiado toda la junta de gobierno. En los últimos años venimos creciendo y este año un poco más", explica el teniente primero de la hermandad, Ricardo Camino. Ese crecimiento se ha visto reforzado por la reciente incorporación del colegio CEU Jesús María de Alicante a la vida de la hermandad, fruto de un acuerdo que estrecha los lazos entre ambas instituciones.

Un cortejo litúrgico renovado

Entre las principales novedades de la hermandad destaca la incorporación de un grupo completo de acólitos que precederá al palio de Nuestra Señora de las Lágrimas. Se trata de un grupo formado principalmente por jóvenes hermanos que desempeñan funciones litúrgicas durante el desfile procesional. Los acólitos portan incensarios y ciriales durante la procesión, configurando el cortejo litúrgico que antecede a la imagen titular de la hermandad.

La música también tendrá un protagonismo especial este año con el estreno de dos nuevas composiciones dedicadas a Nuestra Señora de las Lágrimas, obra del compositor Jesús Albero Francés. Las marchas serán interpretadas por la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant, que acompañará al paso de palio. "Estrenamos dos nuevas composiciones para nuestra Señor de las Lágrimas que serán interpretadas por la banda de Sant Joan", explica Camino.

A estas novedades se suma también la presentación de un nuevo libro de reglas, confeccionado en terciopelo marrón y rematado con orfebrería. "Este año casi hemos tirado la casa por la ventana", reconoce el teniente primero.

El toque del Clamator

Uno de los momentos más simbólicos de la procesión se vivirá en el instante inicial, cuando se abran las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. La salida estará marcada por el tradicional toque del Clamator, una figura honorífica que este año recaerá en el club de fútbol Intercity. "El presidente, Salvador Martí, será el encargado de ejercer como Clamator", explica Camino, quien recuerda que el club ha nombrado al Cristo de la Humildad y Paciencia y a Nuestra Señora de las Lágrimas como sus protectores.

El cortejo avanzará después hacia la Concatedral de San Nicolás, donde la hermandad realizará su estación de penitencia, allí tendrá lugar uno de los momentos más recogidos del desfile. "En San Nicolás todos los hermanos rezan unos minutos unidos y se hacen dos ofrendas, a la Virgen del Remedio y a Jesús Sacramentado, es un momento muy bonito de recogimiento", señala Camino. El recorrido continuará por calles del centro como San Francisco, Barón de Finestrat y Jerusalén, donde el ambiente se vuelve especialmente emotivo.

Fundada en 1996, la hermandad ha querido mantener desde sus orígenes un carácter propio basado en la humildad y el recogimiento. Una espiritualidad que también se traduce en su acción social a través del Proyecto Hermano Sol, dedicado a apoyar a personas en situación de exclusión social, especialmente jóvenes y niños. "Quizá esto no se pueda palpar en el cortejo, pero sí está dentro del corazón de todos los que formamos parte de la hermandad", afirma Camino.

Con ese espíritu, la Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas volverá a recorrer las calles de Alicante invitando a vivir la Semana Santa desde la fe, la cercanía y el silencio compartido.