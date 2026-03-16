El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante abre sus puertas a los futuros residentes
El centro impulsa la formación y refuerza la medicina legal y forense como ámbito clave del sistema público de justicia
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante, dependiente de la Consejería de Justicia, Transparencia y Participación, ha celebrado una jornada de puertas abiertas dirigida a futuros médicos internos residentes (MIR) interesados en conocer de primera mano la formación especializada en Medicina Legal y Forense.
Durante la jornada, los asistentes han podido conocer el funcionamiento del instituto, las distintas áreas de trabajo y el papel que desempeña la medicina legal y forense en la administración de justicia.
Violencia de género
Asimismo, se ha presentado el programa formativo de la unidad docente, que permite a los residentes adquirir competencias en ámbitos como la patología forense, la clínica médico-forense, la valoración del daño corporal o la intervención en casos de violencia de género, violencia sexual y violencia sobre el menor.
La actividad ha incluido visita a las instalaciones y encuentros con profesionales y actuales residentes del Instituto de Medicina Legal, quienes han explicado su experiencia asistencial, pericial y docente, así como el papel del trabajo multidisciplinar que caracteriza a las ciencias forenses.
Especialidad
La jornada tiene como objetivo acercar la especialidad a los futuros profesionales y dar a conocer el valor social de la medicina legal y forense, disciplina clave para garantizar los derechos de las personas, aportar evidencia científica a los procedimientos judiciales y contribuir a una justicia más segura y basada en el conocimiento.
Con iniciativas como esta, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante reafirma su compromiso con la formación de nuevos especialistas y con el fortalecimiento de la medicina legal y forense como ámbito esencial dentro del sistema público de justicia.
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