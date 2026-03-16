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El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante abre sus puertas a los futuros residentes

El centro impulsa la formación y refuerza la medicina legal y forense como ámbito clave del sistema público de justicia

Imágenes de archivo del Instituto de Medicina Legal de València recibiendo a víctimas de la dana

Imágenes de archivo del Instituto de Medicina Legal de València recibiendo a víctimas de la dana

F. Calabuig

J. Hernández

J. Hernández

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante, dependiente de la Consejería de Justicia, Transparencia y Participación, ha celebrado una jornada de puertas abiertas dirigida a futuros médicos internos residentes (MIR) interesados en conocer de primera mano la formación especializada en Medicina Legal y Forense.

Durante la jornada, los asistentes han podido conocer el funcionamiento del instituto, las distintas áreas de trabajo y el papel que desempeña la medicina legal y forense en la administración de justicia.

Violencia de género

Asimismo, se ha presentado el programa formativo de la unidad docente, que permite a los residentes adquirir competencias en ámbitos como la patología forense, la clínica médico-forense, la valoración del daño corporal o la intervención en casos de violencia de género, violencia sexual y violencia sobre el menor.

La actividad ha incluido visita a las instalaciones y encuentros con profesionales y actuales residentes del Instituto de Medicina Legal, quienes han explicado su experiencia asistencial, pericial y docente, así como el papel del trabajo multidisciplinar que caracteriza a las ciencias forenses.

Detalle de la recepción a médicos residentes

Detalle de la recepción a médicos residentes en el Instituto de Medicina Legal de Alicante / INFORMACIÓN

Especialidad

La jornada tiene como objetivo acercar la especialidad a los futuros profesionales y dar a conocer el valor social de la medicina legal y forense, disciplina clave para garantizar los derechos de las personas, aportar evidencia científica a los procedimientos judiciales y contribuir a una justicia más segura y basada en el conocimiento.

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Con iniciativas como esta, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante reafirma su compromiso con la formación de nuevos especialistas y con el fortalecimiento de la medicina legal y forense como ámbito esencial dentro del sistema público de justicia.

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