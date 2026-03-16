"No nos lo podíamos creer": la SCD Pla de Alicante se lleva el primer premio de la Lotería Nacional

La suerte, esa que a veces se esconde y otras se presenta cuando menos lo esperas, ha decidido llamar a la puerta de la Sociedad Cultural Deportiva (SCD) Pla de Alicante. El número 52847 de la Lotería Nacional, vendido íntegramente en la ciudad, ha dejado un premio de 60.000 euros al décimo, una premio que ha caído en las manos de una veintena de socios de la sociedad.

Para muchos, la noticia ha sido una alegría inesperada que promete traer un aire fresco tanto a la sede como a los proyectos que la SCD Pla desarrolla en su comunidad. "No nos lo podíamos creer", expresaba Pepe García, presidente de la sociedad, quien confirmaba que el número lo jugaban "de toda la vida" y que, a pesar de ser una tradición, la felicidad "no podía ser mayor".

La administración de loterías número 16 de la calle San Mateo fue el escenario donde la suerte se desató. Rosa Bernabé, la propietaria del establecimiento, no podía ocultar su emoción al ver cómo el número que vende semana tras semana a los miembros de la SDC el Pla se convertía en el gran ganador. "Es un número de toda la vida y nos ha dado mucha ilusión repartirlo y que se quede por aquí. Son gente de toda la vida", comentaba Bernabé.

Para la SCD Pla, este premio llega en un momento especialmente significativo. La sociedad, que se mantiene gracias al alquiler de su cafetería y la colaboración activa de sus 130 socios, ha pasado por momentos difíciles en los últimos años. Los efectos de la pandemia de la covid-19 dejaron una huella profunda, reduciendo el número de miembros y afectando las finanzas. Sin embargo, esta victoria en la Lotería Nacional llega en un buen momento. "Este dinero no solo va para el bienestar de la sociedad, sino que nos permitirá mejorar muchas cosas en el local y darle más comodidad a los socios, especialmente a aquellos que más lo necesitan", comenta Pepe García.

Proyectos en el aire

El presidente de la entidad también subraya que, entre los proyectos inmediatos, se encuentra la renovación de su viejo aire acondicionado y de pintar el local, algo que se había pospuesto durante años debido a la falta de presupuesto. "Este local, como bien saben los socios, está para todo. Aquí se juega al mus, al dominó, y sobre todo, se fomenta la convivencia entre los mayores del barrio. Este premio nos permitirá, por fin, poner un aire acondicionado digno, porque a veces aquí, o te quedas helado o pasas mucho calor", añade Antonio Galindo, otro de los socios agraciados con el premio.

El aire acondicionado no es lo único que se encuentra en el horizonte. La SCD Pla está a punto de celebrar su 50 aniversario, una efeméride que se celebrará por todo lo alto con la música como protagonista. En colaboración con la Banda Municipal de Alicante, la sociedad estrenará este año un paso doble, una composición especialmente encargada para la ocasión. Pero además, Pepe García se muestra optimista ante la posibilidad de organizar una gran fiesta para todos los socios: "Vamos a hacer una paella, porque el premio no solo es para los que jugamos, sino para todos los socios que de alguna manera se benefician de la sociedad".

Sin embargo, aunque la victoria económica es importante, los socios coinciden en que lo más valioso de este premio es la mejora de la vida de la sociedad en su conjunto. "Lo más importante es que el premio va a ser de mucha ayuda para nuestros socios y para el barrio, nos da tranquilidad para continuar haciendo cosas en beneficio de todos los socios", afirma Antonio Galindo.

El momento de la celebración

Las voces de los afortunados comenzaron a hacerse oír en la SCD Pla cuando varios de los socios recibieron la llamada de la suerte. Algunos ya habían jugado el número 52.847 en ediciones anteriores del sorteo y en la lotería de Navidad, y esta vez, el número salió premiado. "Este número lo llevamos jugando desde siempre. De hecho, lo llevamos en Navidad casi entero, aunque este año no nos tocó", comenta Pepe García.

Este premio ha traído consigo la esperanza de una nueva etapa a la SCD Pla. "Lo que más me gustaría es que, además de mejorar nuestras instalaciones, pudiéramos seguir siendo un referente para todos los vecinos, porque esta casa está a disposición de todo lo que es el barrio", señala Pepe García.