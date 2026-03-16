"El Morenet" celebra tres décadas de devoción en el Raval Roig

El Lunes Santo alicantino contendrá de nuevo el aliento con la salida de la Cofradía del Cristo "El Morenet", patrón de los hombres del mar, una procesión marcada por el recogimiento y la profunda devoción del barrio del Raval Roig. Desde la Ermita de la Virgen del Socorro, la imagen del crucificado recorrerá calles ligadas a su historia. Este año la cofradía vive un momento especialmente significativo: se cumplen treinta años desde su fundación, un aniversario de perlas que la corporación afronta con gratitud y con la mirada puesta en el camino recorrido desde sus orígenes.

"Este año no tenemos grandes novedades, pero celebramos el treinta aniversario de la fundación de la cofradía", explica su hermana mayor, Laura Méndez, quien destaca la evolución que ha experimentado la hermandad desde su nacimiento. "Estamos muy contentos porque en estos treinta años la cofradía ha evolucionado muchísimo, manteniendo nuestra idiosincrasia y creciendo como hemos podido", apunta Méndez.

Devoción en el Raval Roig

Uno de los momentos más esperados del desfile procesional volverá a ser la salida del Cristo desde la Ermita de la Virgen del Socorro, un instante cargado de emoción. La imagen del Cristo crucificado, conocida como "El Morenet", deberá superar el desnivel que separa el templo de la calle, un instante en el que los costaleros afrontan una de las maniobras más espectaculares del recorrido.

El ascenso hasta la plaza del Topete se ha convertido con el paso de los años en una de las escenas más características de esta procesión. "La salida desde la ermita, traspasando ese muro y subiendo esas escaleras hasta la calle Virgen del Socorro, es algo muy bonito de ver", señala la hermana mayor, quien destaca el esfuerzo de quienes portan el paso.

El protagonista indiscutible del desfile es el Cristo Crucificado "El Morenet", una talla de gran valor histórico que podría datarse entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Su tonalidad oscura dio origen al sobrenombre con el que ha sido venerado durante generaciones. La imagen ha estado tradicionalmente vinculada a los marineros que habitaban este barrio de Alicante, lo que explica su título de patrón de los hombres del mar. "Nuestra imagen es, sin duda, es lo más bonito que tenemos", afirma Méndez.

Un recorrido entre el mar y el barrio

El cortejo procesional, acompañado por la Agrupación Musical Santa Cruz de Alicante y su escuadra de tambores, recorrerá las calles del Casco Antiguo de la ciudad antes de iniciar el camino de regreso hacia la ermita. Uno de los momentos más singulares se vivirá durante el paso del Cristo por la pasarela del Paseo de Gómiz, donde la procesión adquiere una estampa especialmente evocadora al avanzar junto al Mediterráneo.

Fundada en 1996 por vecinos del Raval Roig, la cofradía hunde sus raíces en antiguas devociones vinculadas a las cofradías de pescadores que existían en la zona desde el siglo XVIII. Treinta años después, la hermandad continúa siendo uno de los símbolos más representativos de la ciudad. "Es una procesión muy especial y una imagen con muchísimo valor histórico", apunta la hermana mayor.

Con ese espíritu, el "El Morenet" volverá a recorrer la ciudad en una noche donde el mar y la devoción se encuentran bajo la tenue luz de la Semana Santa.