Del nuevo Zara a Les Naus: grandes proyectos que intentan pagar menos impuestos en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante, mediante la aplicación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tramita "rebajas" del 95 % en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en aquellos proyectos que sean declarados de especial interés o de utilidad municipal. Una fórmula a la que se intentó acoger, sin éxito, en su día el polémico Residencial Les Naus (con viviendas protegidas adjudicadas a personas vinculadas con el PP, varios ayuntamientos y la Generalitat) y con la que Zara quiere hacer lo propio en sus nuevas instalaciones de Maisonnave. No obstante, el Consistorio prevé rechazar la solicitud.

Para que una construcción reciba la catalogación de proyecto "de especial interés o utilidad municipal", será necesario que concurran circunstancias sociales, culturales, históricas, artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración, según el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Con esta premisa, en agosto de 2025, la promotora detrás de las nuevas instalaciones de Zara solicitó acogerse a dicha declaración para las obras del edificio comercial de seis plantas sobre rasante de la avenida Maisonave, al entender que se daban las circunstancias de fomento de empleo requeridas.

En concreto, fuentes de la compañía apuntaron a Urbanismo que la reubicación de la tienda conllevaría la creación de aproximadamente 40 nuevos puestos de trabajo indefinido, pasando de tener una plantilla de 70 empleados indefinidos a una de 110. Además, se indica que la ejecución de la obra ha supuesto la necesidad de incorporar a más de veinte trabajadores, "lo que también ha incidido muy positivamente en la creación de empleo para la ciudad".

No obstante, los técnicos municipales recuerdan que, de acuerdo con la normativa aplicable, "se considerará que concurren esas circunstancias de fomento de empleo siempre que las personas contratadas sean demandantes de empleo en las oficinas del Labora ubicadas en el término municipal de Alicante", algo que no ha sido acreditado por la mercantil impulsora de las obras. Por todo ello, se considera que el proyecto del nuevo Zara "no cumple con los requisitos necesarios" para que la obra sea declarada de especial interés o utilidad municipal y, por lo tanto, para obtener ese "descuento" del 95 % del ICIO.

En este sentido, tras la revisión de los funcionarios, está previsto que la Corporación rechace la solicitud en la próxima reunión de la Comisión de Hacienda, fijada para el día 23 de marzo, aunque la competencia definitiva recaerá sobre el Pleno municipal.

Les Naus también lo intentó

La cooperativa del Residencial Les Naus, señalado después de que INFORMACIÓN destapara polémicas adjudicaciones a personas relacionadas con el PP, también trató de solicitar dicha catalogación especial para la urbanización de vivienda protegida.

En este caso, la gestora del edificio defendía que, durante la fase de construcción, se emplearían una media de 72 trabajadores a jornada completa. Circunstancias que, a su juicio, bastaban para que el proyecto (que también contaba con carácter social al ser inmuebles protegidos) obtuviera beneficios fiscales.

Pese a ello, los técnicos tampoco se mostraron de acuerdo en este caso, y advirtieron de que se había constatado que la compañía "no tiene la intención de crear un nuevo centro de trabajo en el municipio de Alicante, y que la contratación de esos 72 puestos de trabajo es de carácter temporal", por lo que procedía rechazar la petición, como así hizo el pleno por unanimidad en marzo de 2023.