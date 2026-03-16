El personal del CICU atiende a diario unos 700 servicios en la provincia de Alicante

Los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), dependientes de la Conselleria de Sanidad, han gestionado un total de 729.958 avisos durante el año 2025; de ellos 384.052 en la provincia de Valencia; 272.673 servicios en la de Alicante y 73.233 en Castellón.

Esto supone, en el caso del territorio alicantino, que se produjeron a diario unos 700 servicios. Un total de 102.942 fueron emergencias, 38.440 urgencias, 26.892 consultas médicas, 6.104 transportes secundarios y 59.500 transportes no asistidos. Y de las 102.942 emergencias sanitarias, 8.901 fueron accidentes de tráfico, 10.003 fueron llamadas para asistir a personas con dificultad respiratoria, 8.206 por posibles ictus, 3.734 de carácter psiquiátrico, 2.858 por posibles infartos de miocardio, 1.345 por incendios, etc.

La secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, que ha visitado la sede del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana y la sala en Valencia, ha realzado "la vocación y la dedicación de los profesionales que asisten a los pacientes que se ven ante una situación de urgencia o emergencia extrahospitalaria en cualquier punto de nuestra geografía".

"Además, son los primeros en dar esta asistencia muchas veces vital para la supervivencia de las personas y, a veces, en situaciones o escenarios complicados", ha subrayado.

Parada cardiorrespiratoria

Perales ha destacado la labor en los incidentes en los que "sus profesionales guían a personas que están con algún paciente en parada cardiorrespiratoria para que hagan el masaje cardíaco; o la maniobra de Heimlich si estamos ante una atragantada; e incluso qué hacer en caso de un parto inminente".

"Por tanto, es importante que la ciudadanía sepa que ante situaciones así, aunque se desconozcan las técnicas, un médico coordinador o coordinadora o una enfermera del CICU dará telefónicamente las indicaciones precisas mientras llegan al sitio los servicios de emergencia movilizados", ha añadido.

En cuanto a la tipología de los incidentes gestionados el pasado año, un total de 254.343 fueron a causa de una emergencia sanitaria en toda la Comunidad. De estas, 22.117 eran accidentes de tráfico, 18.427 fueron llamadas para asistir a personas con dificultad respiratoria, 14.705 por posibles ictus, 8.444 de carácter psiquiátrico, 5.580 por posibles infartos de miocardio, 2.780 por incendios.

Balance de actuaciones del CICU en la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Urgencias

Por otra parte, se atendieron a 104.762 urgencias sanitarias, es decir, avisos que requerían respuesta de carácter urgente; y se recibieron 79.954 llamadas telefónicas para realizar alguna consulta médica.

Asimismo, se realizaron 17.652 transportes secundarios y 171.737 transportes urgentes no asistidos. Estos dos últimos tipos de servicios son, en el primer caso, los traslados de pacientes entre centros hospitalarios que requieren personal sanitario y, en el segundo, los traslados a centros sanitarios o domicilios que no requieren asistencia sanitaria durante su transporte.

El resto de los cuidados están relacionados con alertas o consultas por alguna clase de incidencia.

Ambulancias

Los CICU son gestionados por profesionales de diferentes categorías, como son los médicos coordinadores, el personal de enfermería, los locutores y documentalistas, que atienden a cualquier situación de urgencia o emergencia sanitaria que surja en la Comunidad Valenciana durante las 24 horas del día, los 365 días al año.

La secretaria autonómica de Sanidad ha explicado que cuando los centros de coordinación de urgencias reciben un aviso mediante el que se solicita asistencia sanitaria, "se asigna el recurso asistencial más adecuado a esta demanda en función de la prioridad del problema o la patología manifestada y los recursos disponibles en el momento en que se produce la urgencia".

Así, para la gestión del total de incidentes de 2025 los recursos sanitarios asistenciales realizaron 426.640 servicios, es decir, una media de 1.169 al día. En concreto, se movilizaron unidades del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) en 74.926 ocasiones; de Apoyo Vital Avanzado (SVA) de Enfermería en 5.756 incidentes; de las unidades de Apoyo Vital Básico (SVB) en 295.958 servicios; las ambulancias convencionales de transporte urgente no asistido realizaron 50.000 traslados de pacientes.

Por provincias, en la de Valencia se realizaron 205.063 servicios por parte del transporte sanitario, 164.286 en la de Alicante y 57.291 en la de Castellón.

Recomendaciones

Asunción Perales ha recordado que ante una situación de urgencia médica se debe llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112. "Durante la llamada telefónica, y para conseguir una gestión óptima, es importante mantener la calma y responder de forma rápida y concisa al breve cuestionario realizado por la persona teleoperadora", ha señalado.

Otra de las cuestiones importantes es proporcionar la dirección precisa en la que se ha producido el incidente, además de facilitar el sexo y edad del paciente. La secretaria autonómica ha advertido que "en el caso de conocer otro tipo de información importante de la persona accidentada, como enfermedades o antecedentes, es recomendable comunicarlo para facilitar la atención médica".