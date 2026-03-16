El PSOE reclama a Barcala los pagos a la Cámara de Carlos Baño para el bono comercio de Alicante

El PSOE de Alicante pide al Ayuntamiento que despeje "cualquier duda" sobre el dinero público invertido en el bono comercio de la ciudad, después de que el presidente de la Cámara, Carlos Baño, fuera detenido (y puesto en libertad con cargos) el pasado viernes por la gestión de estas ayudas. Los socialistas reclaman al ejecutivo de Luis Barcala la documentación justificativa de los fondos aportados a la entidad empresarial y solicitan a los populares que aclaren si se subcontrató a alguna empresa con 55.000 euros de las arcas municipales.

"La investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la detención del presidente de Facpyme es un hecho tan grave que Barcala debe despejar cualquier duda y aportar toda la documentación justificativa para aclarar quién ha gestionado exactamente el dinero de todos los alicantinos", ha señalado la edil del PSOE Trini Amorós, quien ha reclamado también conocer "qué controles ejerció el gobierno de Barcala sobre el convenio firmado" con el organismo presidido por Carlos Baño, inmerso en una investigación por la comisión de posibles delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones.

Respecto a la tramitación, el PSOE recuerda que, en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio, se establecen cláusulas para justificar mediante informes los fondos recibidos por Baño, así como la obligatoriedad de constituir una comisión de seguimiento y evaluación para realizar funciones de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del acuerdo. "Queremos saber si esa comisión se constituyó, cuántas veces se reunió, quién formó parte de ella y qué informes emitió. Cuando hablamos de dinero público no puede haber ninguna sombra de duda", ha subrayado Amorós.

"Barcala tiene la obligación de garantizar la transparencia y explicar cómo se han gestionado estos fondos" Trini Amorós — Concejala del PSOE

Del mismo modo, la edil socialista apunta que "Barcala tiene la obligación de garantizar la máxima transparencia y explicar con claridad cómo se han gestionado estos fondos municipales", por lo que exige al dirigente popular "toda la documentación justificativa de la gestión de las campañas de los bonos comercio". Amorós ha recordado que el Ayuntamiento encargó a la Cámara que asumiera la gestión de estas ayudas en el municipio de Alicante a cambio de un pago de 55.000 euros para llevar a cabo acciones como una campaña publicitaria y la contratación de personal. La misma operación y con cantidades similares se repitió durante los ejercicios de 2022, 2023 y 2024.

Campañas bajo sospecha

Tal y como adelantó INFORMACIÓN, la Policía Nacional detuvo este viernes al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de la investigación que, desde hace meses, lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023, en una veintena de municipios de la provincia. En paralelo, se procedió a un registro en la sede de Facpyme (también presidida por el empresario) en Alicante. Los miembros del cuerpo permanecieron después en el interior del inmueble recabando más información.

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió una investigación por un presunto delito de fraude de subvenciones para indagar si la patronal del comercio de la pequeña y media empresa de la provincia de Alicante (Facpyme), con Baño a la cabeza, se lucró ejecutando a través de una sociedad instrumental las campañas del bono comercio de la Diputación correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.