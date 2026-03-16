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Aviso para los padres de Alicante: los niños no hacen puente esta semana y tienen que ir a clase este día

El calendario escolar de la ciudad establece los días festivos de este curso

Vuelta al cole en Alicante: este es el calendario escolar para el curso 2025-2026

Vuelta al cole en Alicante: este es el calendario escolar para el curso 2025-2026

Vuelta al cole en Alicante: este es el calendario escolar para el curso 2025-2026 / Eva Abril

O. Casado

O. Casado

Después del primer trimestre y dejar atrás las vacaciones de Navidad, muchos ya tienen la mente puesta en la Semana Santa. El calendario escolar de la ciudad de Alicante fija que ésta comenzará el miércoles 1 de abril y los alumnos no volverán a las clases hasta el lunes 13 de abril.

Como viene siendo habitual esa misma semana también nos encontraremos con el festivo del jueves de Santa Faz, que este año será el 16 de abril, por lo que los escolares no tendrán clase, al igual que el viernes 17, por lo que podrán hacer puente.

Después de estos festivos a los estudiantes les quedará por delante el 1 de mayo, Día del Trabajo, que además cae en viernes. Las clases finalizarán el 18 de junio ya que al día siguiente comienzan las Hogueras de Alicante, tal y como informa el Ayuntamiento de Alicante.

Festivo pero no puente en Alicante

Pero antes de la Semana Santa, el calendario escolar recoge otro día festivo nacional: el 19 de marzo, Día del Padre. Este día, que también es festivo en el calendario laboral, cae este año en jueves. Los más afortunados podrán hacer puente pero deben saber que el 20 de marzo no es festivo en el calendario laboral ni en el escolar.

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Es decir, este año no se ha establecido que se pueda hacer puente en esta fecha y los escolares tendrán clase como un día normal tras celebrar el día del Padre.

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