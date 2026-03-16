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Tres hijas, embarazada y quince días para abandonar el piso: la historia del desahucio de Sergio y Mari Cielo en Alicante

La caída del decreto antidesalojos en el Congreso deja desprotegida a una pareja denunciada hace un año por impago de alquiler por parte del propietario de la vivienda, en Virgen del Remedio

Sergio León Muñoz y Mari Cielo Choqueguán, junto a sus tres hijas menores en la casa en la que han vivido de alquiler en Virgen del Remedio.

Sergio León Muñoz y Mari Cielo Choqueguán, junto a sus tres hijas menores en la casa en la que han vivido de alquiler en Virgen del Remedio. / Pilar Cortés

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Un drama previsible que culminará en 15 días. Sergio León Muñoz y Mari Cielo Choqueguán, que conviven con sus tres hijas menores (5, 13 y 14 años) y esperan otro bebé con cuatro meses de gestación, tienen dos semanas para abandonar el hogar en el que han vivido estos últimos dos años en la calle Economista Germán Bernáncer, en el barrio de la Virgen del Remedio, uno de los más vulnerables de Alicante.

Tras dos intentos de desahucio anteriormente evitados debido a su situación de vulnerabilidad, en el tercer recurso presentado por la defensa del propietario, una persona particular, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Alicante ha invocado la caída del decreto antidesahucios en el Congreso de los Diputados para utilizarlo como argumento para proceder al desalojo.

Ante esta situación, las autoridades judiciales han acordado que la pareja afectada, originarios de Colombia y de Perú, deberán abandonar el que ha sido su hogar estos últimos dos años en 15 días. “No podíamos hacer frente a 700 euros al mes”, dice Sergio León Muñoz cuando se le pregunta por los impagos, registrados desde octubre del 2024.

El portal de la casa en la que Sergio León Muñoz y Mari Cielo Choqueguán viven de alquiler.

El portal de la casa en la que Sergio León Muñoz y Mari Cielo Choqueguán viven de alquiler. / Pilar Cortés

Según explican, sus trabajos son temporales y la situación de Sergio León Muñoz, “en periodo de renovación de papeles”, le impide acceder a un empleo regularizado, lo que le obliga a “trabajar en negro en la obra, con lo que va saliendo”. Por su parte, Mari Cielo Choqueguán trabaja en el sector de la limpieza por horas, acumulando un sueldo que no alcanza la totalidad del alquiler.

Ambos, afincados en Alicante desde hace más de una década, han solicitado vivienda social a El Claustro, instalación gestionada por el Patronato Municipal de Vivienda para garantizar alquileres a precios asequibles. Hasta ahora, aseguran, no han encontrado respuesta satisfactoria. Mientras tanto, aspiran poder alquilar otro hogar con el aval económico del afectado, quien a día de hoy dispone de un empleo más estable.

En todo caso, asumen que en 15 días será "muy difícil" encontrar una solución, y confían en que los trámites con el Ayuntamiento se aceleren. "Con mi situación y con ella embarazada de cuatro meses es todo muy difícil", lamenta el afectado.

La caída del Real Decreto

Los partidos del Gobierno presentaron un decreto ómnibus en la cámara baja que fue tumbado por los votos del PP, de Vox y de Junts, el pasado 27 de enero. Entre otras medidas, este decreto proponía prorrogar las medidas antidesahucios contra personas vulnerables hasta encontrar una alternativa de realojo.

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El Gobierno troceó el real decreto para votar sus propuestas por separado, pero la medida para proteger a las personas desahuciadas con situación vulnerabilidad fue rechazada por los mismos partidos el 26 de febrero, por lo que desapareció esta protección legal. Los efectos de esta situación ya se han hecho notar en Alicante. Recientemente, un juez decretó un desahucio en el barrio de Juan XXIII justificando la caída del real decreto en el Congreso.

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