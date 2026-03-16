Vecinos de Alicante piden un "cambio radical" en la limpieza de cara a las Hogueras

Vecinos de Alicante urgen a mejorar la situación de la limpieza, con la mirada puesta en las Hogueras. La Coordinadora Alicante Limpia (CAL) reclama "una transformación radical" durante las próximas fiestas e insta al Ayuntamiento y a la Federació a garantzar el cumplimiento de la normativa "tras detectar una degradación sistemática" en la recogida.

Desde la CAL se muestran tajantes con el estado actual del servicio y recuerdan que "las celebraciones no eximen del cumplimiento de la ley". La organización incide en que tanto el Consistorio como las comisiones están sujetos a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como a la normativa autonómica valenciana y a las directivas de la Unión Europea que prohíben, entre otras cosas, los plásticos de un solo uso.

La CAL defiende cuatro ejes para resolver el problema: incentivos a la sostenibilidad, control y sanción, accesibilidad garantizada y responsabilidad institucional

"No se trata solo de limpiar después, sino de gestionar los residuos adecuadamente durante las fiestas", señalan desde la plataforma, instando al alcalde, Luis Barcala, y a las concejalías de Medio ambiente, Limpieza y Fiestas "a pasar de la observación a la acción preventiva y sancionadora".

Cuatro aspectos clave

Para revertir la situación de saturación y bloqueo que degrada la convivencia vecinal, la CAL propone una hoja de ruta basada en cuatro puntos clave: incentivos a la sostenibilidad, como premios o beneficios fiscales para las comisiones que destaquen por una gestión ejemplar de sus residuos y por el uso de materiales biodegradables; accesibilidad garantizada, evitando que los contenedores queden bloqueados tras las vallas de algunos racós y barracas o desbordados por la hostelería; control y sanción, con la exigencia de una labor inspectora real para evitar vertidos incontrolados en alcorques, jardines y aceras; y responsabilidad institucional, tanto por parte del gobierno municipal como de la Federación, trabajando conjuntamente para evitar que se repitan las imágenes de años anteriores.

En este contexto, la CAL concluye que la eficiencia en la gestión de los residuos es "la única vía para asegurar el futuro de la fiesta en un contexto europeo que ya no permite el todo vale", mientras defiende que la ciudadanía alicantina "no debería verse obligada a elegir entre disfrutar de sus tradiciones o vivir en una ciudad limpia durante las fiestas".