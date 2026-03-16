Vox anuncia "consecuencias" si el PP no deja los refugios de la Guerra Civil de Alicante "libres de memoria histórica"

En Alicante, no cesa la polémica por las visitas a los refugios de la Guerra Civil recientemente reactivadas por el gobierno de Luis Barcala. Los populares han puesto en marcha el servicio, paralizado desde agosto de 2025, tras revisar el "guion" por exigencia de Vox para que esté "libre de ideologías". Sin embargo, fuentes próximas al contrato niegan que esas modificaciones se hayan producido y señalan que "los partidos no pueden manipular los contratos". Los ultras, por su parte, anuncian "consecuencias" si el ejecutivo local no garantiza que los itinerarios están "libres de memoria histórica".

Después de que el equipo de gobierno del PP anunciara la pasada semana la reanudación de las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de Alicante, fuentes próximas al Ayuntamiento defienden que el contrato firmado con la empresa que llevará a cabo los recorridos turísticos se resolvió "con total normalidad y a través de una baremación objetiva".

En el seno del Consistorio apuntan que "ni Vox ni el PP han conseguido nada porque los contratos no los pueden manipular los partidos" y aseguran, a su vez, que los itinerarios funcionarán con base en "los criterios establecidos" y no "bajo la voluntad de los partidos". No obstante, añaden que "otra cosa es que públicamente quieran vender lo contrario", pero insisten en que "un concejal no puede legalmente hacer un guion a la empresa adjudicataria y saltarse los procedimientos de la contratación".

Días antes, fue la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana (responsable del contrato) la que aseguró que su trabajo "se fundamenta en criterios profesionales e históricos, propios de la interpretación del patrimonio, con un enfoque divulgativo, pedagógico y respetuoso con los hechos históricos". Además, apuntó que, como entidad profesional dedicada a la interpretación del patrimonio, desarrolla su labor "desde la independencia profesional, con el objetivo de acercar la historia y el patrimonio a la ciudadanía y a quienes visitan la ciudad".

Según las explicaciones del colectivo, el contenido histórico contó "con el asesoramiento y la supervisión de Pablo Rosser, doctor en Patrimonio Histórico-Artístico, reconocido especialista en temas de Memoria con varias publicaciones de referencia y responsable del contrato". Algo que, a juicio de la agrupación, "garantiza el rigor documental de la información que se transmite durante las visitas". Por tanto, los guías remarcan que los recorridos "⁠⁠se basan única y exclusivamente en la formación previamente recibida, así como en el discurso que la propia exposición contiene".

Vox anuncia controles

Unas explicaciones que rechazan desde Vox, donde aseguran que sí se ha producido una revisión del contenido: "Tuvimos la oportunidad de asistir a la primera visita tras la reanudación de la actividad y la exposición fue totalmente aséptica y libre de la memoria histórica sectaria de la extrema izquierda", ha apuntado la portavoz Carmen Robledillo. "Entendemos que algunos estén rabiando por perder, por primera vez, el discurso único y se abrazan a su ideología porque es lo único que les queda, ya que cada vez tienen menos capacidad de influir", ha añadido la líder de los ultras.

A pesar de ello, la formación anuncia revisiones rutinarias de que se respeta el contenido de las visitas guiadas: "Comprobaremos periódicamente si la exposición se adecúa a lo que Vox exige y, si no es así, habrá consecuencias". En la misma línea, Robledillo ha anunciado que comprobará "cualquier posible intento de manipulación de las exposiciones, contrario a lo que han pactado dos partidos que representan a la inmensa mayoría de los alicantinos", de acuerdo con los últimos resultados electorales. "Se acabó el pedir disculpas a los que quemaban iglesias en Alicante y fusilaban gente sin juicios", ha manifestado.

La concejala no conocía las visitas

Tras un nuevo acuerdo presupuestario entre el PP y Vox, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, se lanzó a defender la necesidad de incluir "la represión de los dos bandos" en las citadas visitas a los refugios antiaéreos de la ciudad.

La pasada semana, tras anunciar la reactivación del contrato, la edil popular hizo hincapié en la necesidad de que los recorridos carezcan de "ideologías" o "juicios de valor". Sin embargo, la concejala no supo aclarar si hasta ahora los recorridos contaban con ese componente ideológico que el PP quiere eliminar por exigencia de Vox, ya que reconoció no haberlos visitado hasta la fecha, pese a que es concejala desde mediados de 2023.