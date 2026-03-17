La Aemet confirma el tiempo en Alicante: "Estabilidad, cielo raso y calma"

"Ya era hora", dirán muchos. La provincia de Alicante vive la segunda jornada de estabilidad y cielos despejados, sin previsión de lluvias y con un ambiente seco en el conjunto del territorio, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las temperaturas mínimas más bajas se han registrado en el interior, concretamente en Elda, que ha alcanzado los 5 grados. En el litoral de la Marina Baixa, Benidorm ha registrado las mínimas más altas, con 11 grados.

En cuanto a las máximas, oscilarán entre los 17 grados en puntos del litoral de Alicante y los 21 grados que se esperan en Orihuela, el valor más alto de la provincia. En general, una mañana fresca y un día templado y luminoso que bien merece un paseo sin paraguas guardado en el bolso.

Sin avisos

Después de semanas y prácticamente todo el invierno con alertas y avisos, sobre todo por rachas de viento en las zonas de litoral y grandes lluvias, la Aemet ha confirmado que no hay avisos meteorológicos previstos para hoy ni para mañana. Una buena noticia para aquellos que tienen pensado una escapada por el día del Padre.

Alicante

El martes se presenta con cielos despejados y ambiente estable, sin previsión de lluvia y con una jornada tranquila junto al mar. El viento soplará flojo a moderado, cambiando de dirección a lo largo del día, sin especial incidencia en la vida cotidiana. La mañana será fresca y la tarde agradable, con temperaturas entre 9 y 19 grados.

Elche

Predominará el tiempo estable y soleado, en un día sin precipitaciones y con viento suave que apenas alterará la sensación térmica. El ambiente arrancará fresco al amanecer, pero el sol permitirá un mediodía templado y cómodo para actividades al aire libre. Los termómetros oscilarán entre 6 y 20 grados.

Benidorm

La jornada transcurrirá bajo un cielo despejado, aunque con viento moderado que se dejará notar en el litoral y puede resultar incómodo en las horas centrales. No se esperan lluvias y el ambiente será luminoso durante todo el día. Temperaturas suaves, con mínima de 11 grados y máxima de 17 grados.

Elda

El interior vivirá un día de estabilidad y sol, con viento moderado que perderá fuerza al caer la tarde. El amanecer será frío, con una mínima de 5 grados, pero el ascenso térmico permitirá alcanzar los 20 grados en las horas centrales, dejando un ambiente agradable.

Torrevieja

El martes será plenamente soleado y seco, con brisa moderada que girará a lo largo del día sin provocar cambios relevantes. La sensación será fresca a primera hora y templada por la tarde, dentro de una jornada tranquila en el litoral. Las temperaturas se moverán entre 10 y 18 grados.

Orihuela

La estabilidad dominará el día con cielos despejados y ausencia total de precipitaciones. El viento será flojo a moderado y no condicionará la jornada, que irá de una mañana fresca a una tarde claramente templada. Los valores térmicos quedarán entre 7 y 21 grados.

Alcoy

Ambiente frío al amanecer en la capital de l’Alcoià, aunque el sol brillará sin obstáculos durante todo el día. La estabilidad será la nota dominante, con viento suave y sensación agradable en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 19 grados.

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Dénia

La Marina Alta disfrutará de un martes de cielos despejados, con ligera brisa del sur por la tarde y sin riesgo de lluvia. El día comenzará fresco, pero el ambiente será templado y luminoso a mediodía. Los termómetros marcarán entre 9 y 20 grados.