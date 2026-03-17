Alicante controlará con cámaras el abandono de escombros en polígonos industriales

El Ayuntamiento de Alicante pretende evitar que los polígonos industriales de la ciudad sigan siendo utilizados como vertederos irregulares. Para ello, el gobierno municipal instalará cámaras de vigilancia en varias zonas empresariales de la ciudad, con el objetivo de poner freno al abandono repetido de escombros, que genera un grave impacto ambiental y de imagen.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes un nuevo trámite (la aprobación del plan de seguridad y salud) para impulsar dos contratos con los que suministrar dispositivos de grabación en las áreas industriales de Agua Amarga y el Llano del Espartal, de manera cofinanciada con el Ivace, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.

La actuación contará con un presupuesto de 123.00 y de 419.000 euros, respectivamente, y se llevará a cabo por Elecnor Seguridad y por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas. El objetivo, según ha afirmado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, es principalmente "disuasorio". La intención del ejecutivo municipal es que la incorporación de videovigilancia evite que se produzcan los habituales vertidos de basura, material de obra y enseres en zonas industriales de la ciudad.

Quinta Entidad de Gestión Empresarial

A su vez, el Ayuntamiento de Alicante ha acordado este martes la aprobación inicial de la constitución de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del área empresarial del Llano del Espartal, la quinta de la ciudad. Una iniciativa que ha nacido bajo el asesoramiento de la Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, y en el marco de la Ley de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Empresariales de la Comunidad Valenciana.

Llano del Espartal se suma así a las EGM ya en funcionamiento en Las Atalayas, Pla de la Vallonga, Agua Amarga y Ocaña Avanza. Junto con la aprobación del trámite constitutivo se ha incluido el convenio de colaboración con el Ayuntamiento, los estatutos y el plan de actuación de la nueva entidad. El área ocupa un espacio de unos 650.000 metros cuadrados, en el entorno de la carretera de salida hacia Madrid por la avenida de Orihuela con espacio a ambos lados de la carretera de Ocaña, y cuenta con 218 propietarios que ahora deberán ratificar la constitución mediante votación en la asamblea general.