Alicante entonará el “No a la guerra” 23 años después

Un grito que volverá a escucharse en la calle 23 años después. Partidos de izquierdas, sindicatos y asociaciones han acordado este martes una fecha para celebrar una movilización bajo el eslogan “No a la guerra”. La convocatoria llega tras la ofensiva que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está protagonizando contra Irán tras un inicio de año convulso, que empezó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La manifestación se celebrará el sábado 28 de marzo a partir de las 11:30. Partirá de las escaleras del instituto Jorge Juan, en la avenida Generla Marvá, y culminará en La Rambla, antes del fondo de saco que coincide con La Explanada, previo paso por Luceros y por la avenida Alfonso X el Sabio. La manifestación, que tendrá el lema "No a la guerra, Alacant per la pau", se convocará una semana después de la que se celebrará en València, con motivación idéntica.

Organización

Los organizadores concertaron este martes como día para discutir los pormenores de la manifestación. La sede del sindicato CCOO, en la avenida Salamanca, ha sido el lugar del debate. “Estamos asistiendo a una nueva acción ilegal e injustificada en Irán, con asesinatos selectivos, destrucción de infraestructuras, bombardeos a la población civil, asesinatos de niños y niñas... todo esto ante la impotencia de una ciudadanía que se siente ignorada e imposibilitada para frenar esta oleada que está convirtiendo el mundo en un ejercicio de matonismo mafioso en el que los más fuertes hacen todo lo que quieren para aumentar los beneficios de un empresariado que les financia las campañas electorales”, se leía en el mensaje de la convocatoria.

A su vez, también se recordaba que en España existe “una larga tradición de una ciudadanía que rechaza la guerra y que opta por explorar soluciones pacíficas para resolver los conflictos sin tener que recurrir a la destrucción que solo trae miseria y muerte para los pueblos”. Entre los partidos y sindicatos que participarán están el PSOE, Compromís, Esquerra Unida, Sumar, Podemos, CCOO, UGT o Intersindical, además de otras entidades, en total una veintena. La convocatoria será de ámbito provincial y en su clausura no se leerá manifiesto final, aunque se guardarán tres minutos de silencio.

Un eslogan recurrente

Tras los ataques militares de Estados Unidos contra Irán el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, mostró su oposición a la deriva del país norteamericano que está teniendo su reflejo en la política española. A principios de siglo, con la invasión estadounidense de Irak, apoyada entre otros por el Gobierno español, entonces en manos del presidente José María Aznar, se desarrollaron diversas manifestaciones contrarias a esta postura.

En Alicante, el 22 de marzo de 2003, se llegaron a reunir 30.000 personas para manifestarse en el centro de la ciudad bajo el lema de “No a la guerra”. Aunque repetir esas cifras se antoja improbable, los organizadores tienen en mente las movilizaciones del pasado para intentar reiterar el éxito de hace más de dos décadas.