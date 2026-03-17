Sin fecha para los cien nuevos barrenderos del plan de choque de limpieza en Alicante

Alicante sigue esperando el plan de choque de la limpieza que el alcalde, Luis Barcala, anunció el pasado año. Este refuerzo del servicio, que incluye medidas como la ansiada contratación de cien nuevos barrenderos, deberá ejecutarse mediante una futura modificación del contrato a la que el ejecutivo local del PP todavía no pone fecha.

En octubre de 2025, el vicealcalde Manuel Villar aseguró que "se está redactando un modificado del contrato que tendrá su reflejo en el presupuesto municipal", evitando precisar más detalles sobre los importes concretos de dicha ampliación: "Se están negociando", afirmó, aunque luego el ejecutivo detalló que rondaría los seis millones de euros.

Sin embargo, el presupuesto municipal ya ha entrado en vigor (en dos ocasiones, después de que el interventor forzara a dar marcha atrás a su aprobación) sin que dicho incremento haya sido recogido en las cuentas.

"No se podía iniciar"

Este mismo martes, preguntado sobre cuándo está prevista la mejora del servicio, Villar ha reiterado sus explicaciones del pasado año: "Necesitamos un modificado del contrato y tiene que tener un respaldo presupuestario. Se está ya tramitando ese modificado, que no se podía iniciar hasta que tuviéramos la capacidad presupuestaria", ha manifestado.

Esa variación del servicio, según expuso el edil popular en 2025, no solo contemplará la contratación de ese centenar de trabajadores prometido por el alcalde, sino también otras peticiones como la garantía de que los empleados cuenten con descansos de 48 horas durante el fin de semana, una reivindicación de la plantilla.

Unas medidas que se integran dentro de un "plan de choque" anunciado igualmente por el alcalde a mediados del pasado octubre, a petición del grupo Vox, en el que se incluyen igualmente cuestiones como la puesta en marcha de una aplicación para teléfonos móviles (también pendiente) en la que los ciudadanos podrán denunciar en tiempo real las incidencias que encuentren.

En cuanto a los detalles de dicho plan, y sobre si supondrá una "batida" por barrios, Villar evitó "por prudencia" precisar cuáles son las áreas con mayor necesidad de limpieza, aunque aseguró tenerlas identificadas: "La concejalía y la empresa tenemos claro cuáles son los barrios y las zonas donde habría que actuar con urgencia" señaló el vicealcalde, quien indicó igualmente que existen espacios en los que "por su propia idiosincrasia" la situación es "más deficiente que en otros".

Tercera modificación

El contrato de limpieza, adjudicado en 2022 a la UTE Netial por 323 millones de euros, sufrió el pasado año dos modificaciones en solo un mes. La primera, a finales de octubre y acordada con Vox, incrementó el coste en 5 millones de euros, destinando estos fondos a combatir las escombreras ilegales y a mejorar la limpieza en áreas periféricas. La segunda, en noviembre, añadió otros 7,2 millones para incorporar dos nuevos ecoparques y equipos móviles.

Tras ello, el PP y Vox anunciaron una tercera modificación, con la que el presupuesto se elevará nuevamente hasta en 6 millones de euros más, lo que situará el coste total del contrato en una cifra cercana a los 350 millones de euros. Se trata del mismo anuncio que ahora Villar supedita al presupuesto de 2026 y que llega después de que el alcalde, Luis Barcala, haya reconocido en varias ocasiones que la limpieza en Alicante "debe mejorar" y que, con estas medidas, se busca una solución "mejorada y más eficiente".