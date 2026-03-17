Aniversario de perlas para el Prendimiento

El Lunes Santo alicantino se vestirá de recogimiento con la procesión de la Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo, que este año está marcada este año por una efeméride especial: el 30 aniversario de su fundación. Tres décadas de historia que la corporación conmemora con emoción y memoria compartida.

El cortejo partirá desde los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), un lugar cargado de simbolismo para la hermandad. Desde allí iniciará su recorrido por la calle San Carlos para dirigirse hacia la parroquia de la Misericordia, donde tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la tarde: el encuentro con la Hermandad del Gran Poder y la Virgen de la Esperanza.

La presidenta de la hermandad, Encarnación Sobrino, explica que esta procesión tiene este año un sentimiento especial para los hermanos. "Celebramos el 30 aniversario de la hermandad y para nosotros es muy importante compartir ese momento entre todos y acordarnos de los que ya no están", destaca Sobrino. Tras el encuentro, el cortejo continuará por la calle Calderón hasta incorporarse a la Carrera Oficial, desde donde seguirá para culminar la estación de penitencia en la plaza del Ayuntamiento.

El último tramo se lo dedicamos a la Virgen y le pedimos que el próximo año podamos estar todos de nuevo Encarnación Sobrino — Presidenta de la hermandad

Tres escenas de la Pasión

La hermandad procesiona tres pasos que representan distintos momentos de la Pasión: el Lavatorio, el Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo. Todas las imágenes fueron realizadas por el imaginero García Mengual entre los años 1996 y 2000. Sus orígenes están ligados al antiguo Hospital Provincial de Alicante, cuyos trabajadores decidieron mantener los lazos de unión a través de esta manifestación de fe. De ahí que los colores de la hermandad, blanco y verde, sigan recordando su pasado sanitario.

Entre los instantes más significativos de la procesión, Sobrino destaca especialmente la salida del cortejo por los jardines del Museo Arqueológico. "La salida es muy especial para nosotros porque se la dedicamos a todos los difuntos de la hermandad. Es un momento muy grande y muy emotivo", explica la presidenta quien también subraya el tramo final del recorrido como otro de los momentos más intensos de la jornada. "La llegada al Ayuntamiento por la calle Altamira es un momento de recogimiento muy especial, ese último tramo se lo dedicamos a la Virgen y le pedimos que el próximo año podamos estar todos de nuevo", afirma la presidenta.

La procesión estará acompañada musicalmente por la Agrupación Musical Costa Blanca y Nuestra Señora del Consuelo y por la Agrupación Musical La Sinfónica de Crevillent, que pondrán sonido a un desfile que mantiene vivo el espíritu de solidaridad y fraternidad que dio origen a la hermandad hace ya treinta años. En este aniversario redondo, la cofradía vuelve a salir a la calle con el mismo propósito con el que nació, recordar la entrega de Cristo.