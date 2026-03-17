Un baño de pétalos para la Virgen del Amor y Buen Consejo

La Hermandad Agustiniana de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras se prepara para volver a llenar el Lunes Santo alicantino de juventud, recogimiento y emoción con la estación de penitencia de una corporación nacida en el seno del colegio San Agustín que, desde 1998, forma parte del pulso devocional de la Semana Santa de la ciudad. Este año la hermandad vive una celebración muy especial, el 25 aniversario de la llegada de la Virgen del Amor y Buen Consejo, una efeméride que se reflejará en diversas novedades que acompañarán el discurrir del cortejo por las calles del Casco Antiguo de Alicante.

La estación de penitencia comenzará con la salida de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras desde la Ermita de San Roque, en uno de los momentos más esperados por los cofrades. Desde allí, el paso descenderá por las estrechas calles Toledo y San Roque hasta alcanzar la plaza Cagalahoya, un punto especialmente significativo por la dificultad de las maniobras del paso.

"La salida del Cristo desde la ermita siempre tiene dificultad, especialmente por las calles Toledo y San Roque, y las chicotás en la plaza Cagalahoya son muy bonitas de ver", explica Iván Pérez, hermano mayor de la hermandad.

También la recogida de la Virgen constituye uno de los instantes más emotivos de la procesión. "En la recogida de la Virgen los costaleros realizan un baile especial, que es un momento muy bonito para todos", añade Pérez.

En la recogida de la Virgen los costaleros realizan un baile especial , que es un momento muy bonito Iván Pérez — Hermano Mayor

Un aniversario entre pétalos

Precisamente, las principales novedades de la hermandad este año se centran en la imagen de la Virgen. "Las novedades están relacionadas con el 25 aniversario de la llegada de la Virgen a nuestra hermandad. Estrenará una nueva saya donada por un hermano, además de dos jarras para el paso y un puñal nuevo para la imagen", señala el hermano mayor.

Para conmemorar esta efeméride, la hermandad prepara uno de los momentos más emotivos de la procesión: una petalá dedicada a la Virgen del Amor y Buen Consejo. "Uno de los puntos más bonitos de la procesión será la petalá que estamos organizando desde la hermandad para celebrar este año tan importante", explica Pérez, subrayando la implicación de los hermanos en esta iniciativa.

La imagen de la Virgen, obra del escultor Ramón Cuenca Santos, saldrá desde el convento de las Monjas de la Sangre, acompañada también por el paso de la Cruz del Colegio San Agustín. Este segundo punto de salida es una de las peculiaridades de la hermandad, única en Alicante con dos sedes procesionales en su estación de penitencia.

Juventud bajo la Cruz

Otro de los elementos singulares del cortejo es el paso de la Cruz, portado por jóvenes costaleros cuyas edades oscilan entre los 14 y los 17 años, una participación juvenil refleja el espíritu con el que nació la corporación. "Nuestra cruz está dentro de un proyecto de remodelación que se completará en los próximos años, pero los costaleros y jóvenes la procesionan con muchísima ilusión", explica Pérez.

La estación de penitencia culmina con uno de los momentos más simbólicos de la noche: el encuentro entre el Cristo y la Virgen en la plaza de la concatedral de San Nicolás, antes de su entrada al templo. "Es posiblemente la parte más bonita y representativa de nuestra estación de penitencia, porque se reúnen todos los miembros de la hermandad en la plaza de la concatedral para ese encuentro entre la madre y el hijo bajo la música", explica el hermano mayor.

En ese instante, hermanos, familiares y amigos se congregan para cerrar el Lunes Santo con una escena cargada de emoción y significado. "Es un momento muy especial, porque todos nos reunimos ahí para cerrar el Lunes Santo y empezar desde ese mismo momento a vivir la ilusión de volver al próximo", concluye Pérez.

Así, entre pétalos, música y el fervor de sus jóvenes costaleros, la hermandad agustiniana volverá a recorrer las calles de Alicante manteniendo vivo el espíritu con el que nació hace más de dos décadas: unir fe, juventud y tradición en el corazón de la Semana Santa alicantina.