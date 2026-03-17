Barcala rectifica sobre el diseño del Parque Central de Alicante y asegura que su explicación del soterramiento fue "imprecisa"

Cinco días después de abrir la puerta a una ocultación parcial de las vías del tren en el futuro Parque Central de Alicante, el alcalde Luis Barcala rectifica y asegura ahora que "hablar de semisoterramiento", el término exacto empleado por el regidor popular, "es impreciso". La duda generada por las explicaciones del regidor sobre el futuro diseño de la infraestructura, de acuerdo con las explicaciones del dirigente popular, se resolverá cuando el ministerio de Óscar Puente "lo estime conveniente".

El propio Barcala ha emitido un comunicado este martes en el que ha defendido que "la continuidad del Parque Central, desde la Vía Parque hasta la plaza de la Estrella está garantizada". También está asegurada, según Barcala "la integración soterrada de las vías del tren, eliminando el efecto barrera y permitiendo la conectividad entre los barrios". No obstante, preguntados sobre si estas declaraciones significan que la futura zona verde ocultará al 100 % el entramado ferroviario o si los trenes circularán a cielo abierto, los portavoces del equipo de gobierno se han negado a contestar: "Nos remitimos a esas declaraciones del alcalde".

La duda ha surgido a raíz de unas declaraciones de Barcala en las que remarcó que "había algunos flecos de diseño" y que estos se ceñían principalmente a "la finalización del semisoterramiento". Todo ello, en un contexto en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado en contra de este tipo de actuaciones subterráneas, por su elevado coste y duración, inclinándose por alternativas de bajo coste como la "integración" planteada en Granada, donde los trenes circulan rodeados de zonas verdes, en una especie de trinchera, pero no cubiertos por ellas.

El alcalde reconoce ahora que "hablar de semisoterramiento es impreciso" y que esa expresión escogida por él mismo la pasada semana "no se ajusta al proyecto que pronto conocerán los alicantinos con todo detalle". El alcalde se inclina ahora por una nueva nomenclatura que no se había utilizado hasta la fecha: la de "integración [mismo término que en Granada] soterrada de las vías del tren".

"Cuando el ministerio lo estime conveniente"

Respecto a la fecha de presentación del proyecto, Barcala ha descargado la responsabilidad sobre el Gobierno de España: "Los acuerdos alcanzados entre administraciones sobre este proyecto urbanístico se darán a conocer cuando el Ministerio de Transportes lo estime conveniente", ha manifestado, pese a que, hasta ahora, el Ayuntamiento había formado un frente común con la cartera de Óscar Puente, dada la buena relación personal que existe entre ambos mandatarios.

Cabe recordar que la primera fecha oficial para la presentación, el 4 de julio de 2025, se encontraba recogida en la agenda pública del ministro, pero fue anulada en el último momento a petición del Consistorio. El segundo intento, fijado para febrero de este 2026, se canceló tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz y, por ahora, no ha vuelto a concretarse un plazo para el anuncio del proyecto. Eso sí, desde el ejecutivo municipal aseguran que el Ayuntamiento ya se encuentra en disposición de dar a conocer los detalles y que el retraso en una inversión que la ciudad lleva décadas esperando se debe exclusivamente al ministerio.

"La propuesta más idónea"

Sobre el futuro de la infraestructura, Barcala ha apuntado a la existencia de un desnivel de casi 9 metros entre los distintos barrios que deben conectarse con el Parque Central. Por ello, el alcalde sostiene que "la propuesta de integración soterrada del ferrocarril en la ciudad", que se está desarrollando "conjuntamente con el resto de administraciones implicadas", se considera "técnicamente la más idónea para la ciudad", dadas las condiciones topográficas, ya que "permite que las vías queden ocultas".

En la misma línea, el comunicado del alcalde incide en que el parque "será una gran superficie verde, continua y lineal", que se desarrollará desde la Vía Parque hasta la Plaza de la Estrella, aunque sin concretar si contará con tramos de vías a cielo abierto.