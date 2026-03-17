El gobierno de Barcala rechaza cambiar de ubicación el Museo de Hogueras aunque admite que el espacio se queda corto

El gobierno de Barcala rechaza cambiar de ubicación el Museo de Hogueras aunque admite que el espacio actual presenta limitaciones para seguir ampliando la exposición de ninots indultats. Así lo ha explicado este martes la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, al diferenciar entre el museo como equipamiento y la muestra de ninots que alberga en su interior, una distinción con la que el ejecutivo local trata de cerrar la puerta a un traslado del recinto, pero deja margen para estudiar fórmulas que permitan ganar superficie expositiva en el futuro.

“Son cosas distintas. Una cosa es el Museo de Hogueras. La idea actual es que es una exposición, sobre todo, de ninots”, ha señalado Cutanda. La edil ha admitido además que “el espacio es limitado y no reúne las condiciones para atraer muchos más ninots”, aunque ha defendido que “para el Museo de Hogueras como tal la ubicación es perfecta”. En esa misma línea, ha explicado que el planteamiento que desliza el Gremio de Artistas pasa por “hacer una segunda fase con la exposición de ninots indultats”, tomando como referencia el modelo de València, donde existen dos espacios diferenciados: el Museo Fallero y, por otro lado, la exposición histórica de ninots indultats.

Con ese planteamiento, el gobierno local viene a asumir una parte del diagnóstico que desde hace tiempo se desliza desde el ámbito festero, pero sin comprar la idea de que el museo deba salir de su actual sede. La posición del ejecutivo alicantino pasa por sostener que el emplazamiento del Museo de Hogueras es el adecuado, mientras reconoce que la colección vinculada a los ninots indultats puede requerir una salida complementaria si se quiere seguir ampliando y exhibiendo patrimonio en mejores condiciones.

La cuestión cobra especial relevancia después del incidente sufrido la pasada semana en la Casa de la Festa a causa de las lluvias. La acumulación de agua en un toldo de la cubierta provocó la rotura de un soporte metálico que cayó sobre una claraboya y causó filtraciones en la sala donde se exponen varios ninots indultats históricos. El museo tuvo que cerrar de forma preventiva y el Ayuntamiento activó entonces una respuesta de urgencia para asegurar la zona, cubrir provisionalmente el espacio dañado y evaluar el alcance de los desperfectos.

El espacio es limitado y no reúne las condiciones para atraer muchos más ninots Cristina Cutanda — Portavoz del equipo de gobierno y concejala de Fiestas

En los días posteriores, el consistorio confirmó daños en media docena de figuras de los años 80 y 90 y anunció actuaciones para reparar la cubierta y facilitar después la restauración de las piezas afectadas. Este martes, Cutanda ha dado un paso más al asegurar que esos trabajos ya están en marcha. “Se han iniciado trabajos de reparación de la claraboya”, ha afirmado la portavoz municipal, que ha situado así el foco inmediato en la recuperación del espacio tras el episodio de la semana pasada.

Ese contexto refuerza además el debate sobre las condiciones del recinto para albergar el patrimonio festero. El Museo de Hogueras reúne parte de los ninots indultats de la historia reciente de la fiesta oficial de Alicante y funciona como uno de sus principales espacios de memoria. El incidente provocado por las lluvias no altera por sí mismo el criterio municipal sobre la sede, pero sí vuelve a poner sobre la mesa la cuestión del espacio disponible y de cómo acompañar el crecimiento de la colección en los próximos años.

Por ahora, el gobierno de Barcala no concreta ni plazos, ni posible ubicación, ni fórmula para esa eventual ampliación vinculada a los ninots indultats. Lo que sí deja claro es que no contempla mover el museo. A partir de ahí, el margen que abre es el de estudiar una segunda fase o un espacio complementario para la exposición, en paralelo a unas obras que ya han comenzado para reparar los daños provocados por el temporal y restablecer la normalidad en el recinto.