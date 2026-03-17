Educación asegura que el plan de cerrar aulas en la provincia de Alicante es provisional y que garantizará la adecuada escolarización

El cierre de 28 aulas de Primaria en la provincia de Alicante, así como la apertura de 14 unidades de Infantil el próximo curso es una planificación, por ahora, temporal y dependerá de las alegaciones que presenten los ayuntamientos para revertir o no la previsión que tiene la Conselleria de Educación.

Desde el departamento de Carmen Ortí han justificado que la propuesta de arreglo escolar para el curso 2026-2027, remitida a los consistorios, se ha elaborado teniendo en cuenta las necesidades de escolarización de los distintos municipios de la Comunidad Valenciana. No obstante, precisan que se trata de una primera propuesta de carácter provisional, sujeta a revisión continua.

Según la Administración autonómica, la planificación de unidades se ha realizado considerando, entre otros criterios, los datos de matrícula, los datos del padrón municipal, la atención a las zonas rurales y la situación de despoblamiento. No obstante, la conselleria también avisa de que esta planificación deberá ajustarse posteriormente en función de los datos resultantes del proceso de admisión del alumnado y de las necesidades derivadas de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Los ayuntamientos disponen de plazo hasta el día 25 de marzo, a las 14 horas, para presentar las correspondientes alegaciones. Una vez analizadas, Educación procederá, en su caso, a realizar "las modificaciones oportunas con el fin de garantizar la adecuada escolarización de todo el alumnado".

Los ayuntamientos tienen hasta el 25 de marzo para alegar sobre el arreglo escolar

Una clase de Alicante donde se refuerza la comprensión lectora / Jose Navarro

Aulas específicas

En la planificación remitida a los ayuntamientos, el departamento autonómico ha reflejado que mantendrá el mismo número de aulas específicas que tienen los centros ordinarios para atender a niños con necesidades especiales, las llamadas aulas UECO, un total de 86. Esta cuestión ha sido criticada por el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, el STEPV, ante el aumento de alumnos con dificultades de aprendizaje por sufrir algún trastorno o discapacidad.

Sin embargo, Educación ha aclarado que en esta fase inicial no se han incluido las aulas UECO, dado que actualmente se encuentran en proceso de determinación las necesidades específicas para su dotación.

El departamento autonómico está valorando las necesidades para decidir si abre más aulas para necesidades especiales

Alumnos en un colegio de Alicante / RAFA ARJONES

Planificación inicial

Según el borrador remitido a los municipios, en el primer ciclo de Infantil (aulas de 2 años) habrá un total 154 clases en la provincia, frente a las 149 de este curso, por lo que se ganarán 5; para el segundo ciclo de Infantil (3-5 años) hay previstas 1.148, frente a las 1.134, lo que se traduce en 14 unidades más; mientras que Primaria (6-12 años) pasará de 2.692 aulas a 2.634 (28 menos). Respecto a las aulas específicas que tienen los centros ordinarios para atender a niños con necesidades especiales, se mantendrá la cifra de este curso, con un total de 86 aulas.

Por municipios, Alicante es la que concentra los mayores recortes. Los colegios que verán disminuir aulas en Primaria serán el Pedro Duque, Carlos Arniches, Florida, Prácticas-La Aneja, Azorín, Lucentum, La Albufereta y Ramón Llull. En Elche también se prevén menos unidades de esta etapa educativa en Menéndez Pelayo, Jaume I, Reyes Católicos, San Fernando, Mediterrani, Luis Cernuda, San Antonio, Baix Vinalopó y Julio M. López Orozco.

En Torrevieja habrá reducción de unidades en Nuestra Señora del Rosario, Las Culturas, Amanecer y Número 14. En Orihuela, habrá menos aulas de Primaria en Maestro Ismael García, Los Dolses y Playas de Orihuela.

En menor medida también hay previstos ajustes a la baja en Dénia, Santa Pola, Sant Vicente, Callosa d’en Sarrià, Calp, Teulada, Guardamar, Ibi, San Miguel de Salinas y Rojales.

Frente a la eliminación de unidades, uno de los municipios que podrá ganar más clases de Infantil es Elche, en CEIP Jaume I, el CEIP Reyes Católicos, el CEIP San Fernando, el CEIP Mediterrani y el CEIP Baix Vinalopó.

En El Campello, el CEIP El Fabraquer incrementará una unidad en Infantil. En Sant Vicent del Raspeig, el CEIP Raspeig también ampliará su oferta en el primer ciclo de infantil. Lo mismo ocurrirá en La Vila Joiosa, donde el CEIP Gasparot aumentará de 1 a 2 unidades en esta etapa.

Además, se prevén incrementos de unidades de infantil en otros municipios de la provincia, como en el CEIP Azorín de Catral, el CEIP Martín Artigot de Pilar de la Horadada y el CEIP Número 8 de Santa Pola, donde también se registra un aumento en la oferta de esta etapa educativa.