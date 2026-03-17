Granada, ¿el espejo del futuro Parque Central de Alicante?

Crecen las dudas sobre el futuro Parque Central de Alicante. Pese a los buenos augurios de la estrecha relación entre el alcalde Luis Barcala y el ministro Óscar Puente, el Ayuntamiento ha abierto la puerta a renunciar a la gran demanda histórica de la ciudadanía: el soterramiento completo de las vías. A la espera de que se produzca el anuncio (pospuesto en dos ocasiones) del proyecto definitivo, es sabido que el responsable de Transportes es poco partidario de ese tipo de actuaciones.

El socialista recela de su elevado coste y extenso plazo de ejecución, que imposibilita obtener rédito electoral de la actuación, por lo que ha apostado por soluciones más "prácticas". Esta vía, sin embargo, causa insatisfacción en los colectivos vecinales y en la oposición municipal, tanto la izquierda como Vox. Pero, ¿qué significa exactamente "semisoterrar"? Con este contexto, la capital alicantina parece haber encontrado en Granada un espejo en el que mirarse.

En junio de 2025, preguntado por INFORMACIÓN sobre esta cuestión, Barcala aseguró que "las buenas soluciones son las viables, que sí se pueden materializar y ejecutar". En cuanto a si el ministro Óscar Puente le había convencido de su posicionamiento en contra de soterrar las vías, el regidor echó balones fuera: "Yo lo dejo ahí...", apuntó entonces. Sin embargo, la pasada semana, en una entrevista en la televisión comarcal, el alcalde remarcó que "había algunos flecos de diseño" y que estos se ceñían principalmente a "la finalización del semisoterramiento" de la actual playa de vías. Siendo la primera vez que el dirigente popular habla abiertamente de una ocultación parcial del entramado ferroviario a su llegada a la futura Estación Intermodal.

A la espera de que el ministerio y el gobierno local den a conocer el futuro diseño del Parque Central (su anuncio se pospuso el pasado mes de julio, a petición de los de Barcala, y en febrero, por el accidente de Adamuz), Granada podría tener la respuesta a qué es un soterramiento parcial.

Modelo granadino

Lo que en Alicante se conoce como la futura Estación Intermodal junto al Parque Central, en la ciudad andaluza es denominado por el ministerio "Integración urbana del canal ferroviario de Alta Velocidad". Una actuación similar con la que se espera reducir el impacto urbano de la actual playa de vías incrementando las áreas para el esparcimiento ciudadano y las zonas verdes. Un proyecto que, al igual que en la ciudad alicantina, está siendo impulsado por el ministro socialista, de la mano de un alcalde (alcaldesa, en este caso, Marifrán Carazo) del Partido Popular.

Montaje de la actual situación de las vías con la recreación del futuro "semisoterramiento". / INFORMACIÓN

Otra semejanza entre granadinos y alicantinos es su reivindicación histórica de que dicha actuación conlleve un soterramiento total de las vías, para maximizar el espacio natural que se incluya en la zona. Sin embargo, ambas ciudades parecen también encaminadas al mismo desenlace: renunciar a ello. En Granada, se estima que ocultar por completo el entramado ferroviario del AVE cuesta 760 millones de euros, mientras que "integrar", como propone el ministerio, solo 230. Además, mientras que las obras más costosas y complejas podrían prolongarse en torno a 15 años, la alternativa "low cost" de Puente sería viable en 7 u 8 años.

En la ciudad andaluza, Adif ya ha licitado, por 5,2 millones de euros, el anteproyecto para integrar el ferrocarril y el proyecto para ampliar la estación. En este sentido, se actuará en un tramo de unos dos kilómetros, convirtiéndolo en "un pasillo verde", al habilitar alrededor de las vías nuevas zonas vegetales y espacios para los ciudadanos. Según informó el ente ferroviario en un comunicado, los trabajos se completarán con más cruces y pasos, para integrar esta "trinchera" en la ciudad y facilitar las conexiones entre ambos lados de la misma.

Otra recreación de la "integración" de las vías del AVE en Granada. / ADIF

Del mismo modo, Adif ha anunciado su intención de "separar en lo posible las vías de las viviendas", cubriendo unos 500 metros del entramado con una losa sobre la que se habilitará un parque con nuevas sendas peatonales, ciclistas y viarias. Otro sistema empleado para distanciar los inmuebles del paso de los trenes será elevando la traza (la franja de terreno sobre la que se asientan) de las vías. Alrededor, se habilitarán zonas verdes, a modo de pantalla visual y acústica, y se construirán nuevos viaductos, que permitirán el cruce bajo las vías.

"Disimular" en vez de enterrar

De esta manera, el paso del tren en Granada no quedará soterrado sino "disimulado" en una especie de canal ferroviario. Una solución que permitirá acortar enormemente costes y plazos, pero que, en el caso de Alicante, no convence en absoluto. No obstante, los detalles se darán a conocer en próximas fechas (aún por determinar) por el ministerio de Transportes y el Consistorio alicantino, después de que tanto la primera cita para ello (en julio de 2025) como la segunda (en febrero de 2026) fueran anuladas a última hora.

Al margen del futuro de los trenes y de su impacto en las zonas verdes, otras cuestiones que se deberían concretar en la futura presentación son los detalles sobre la actuación urbanística en el entorno, que prevé impulsar áreas naturales (se anunció un mínimo de 35.000 metros cuadrados), viviendas (unas 1.400, de las que el 30 % debería tener algún tipo de protección pública) y espacios dotacionales. Además, el documento debe ir ligado al diseño de la futura Estación Intermodal, que tiene que aunar todos los transportes terrestres: tren, tranvía, autobús y taxi.