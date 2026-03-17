De la “ilegalidad” de la guerra a la “irracionalidad” de Trump: expertos rechazan desde Alicante la acción militar en Irán

La emergencia del momento ha obligado a cambiar la programación en Casa Mediterráneo. Así lo reconocía Andrés Perelló, director de la entidad, en la introducción de la conversación mantenida entre la periodista Ángeles Espinosa y el experto en geopolítica Jesús Núñez. “No estaba en la programación del mes”, decía Perelló en referencia al acto, convocado con rapidez tras los últimos acontecimientos a nivel mundial y celebrado en la sede de Casa Mediterráneo y bajo el título “El Mediterráneo hoy, el gran viraje: ¿Hacia un nuevo orden en el Mediterráneo Oriental?”.

Los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, con el asesinato incluido del líder supremo del país, ha desatado una situación internacional que genera perplejidad y temor ante unas consecuencias imprevisibles. Como imprevisible era la génesis del conflicto.

Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y una de las voces más respetadas en materia internacional, señalaba la “renovación de actores” en la confrontación. “Asistimos al colapso del orden internacional basado en valores, y quien está empeñado en cargarse ese marco normativo no es el habitual malo de la película, sino la principal potencia del planeta. Y eso nos aboca a la ley de la jungla”.

Más allá de la religión

La situación, que ha desencadenado también una preocupante crisis internacional ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y la subida de los carburantes, tiene dos actores clave, según Núñez. Por un lado, Israel, y concretamente su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que “cree estar ante la ventana de oportunidad para redibujar el mapa de la zona y que su Estado quede como el actor dominante junto a una serie de estados fallidos que no le representen una amenaza”. El otro actor es Donald Trump. “Netanyahu tiene la suerte de contar con él, implicándose en una guerra ilegal”.

Quien está empeñado en cargarse ese marco normativo no es el habitual malo de la película, sino la principal potencia del planeta Jesús Núñez — codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria

Una guerra que, ante la falta de sanciones contra Israel, Netanyahu no tiene intención de frenar. Ángeles Espinosa, que fue corresponsal en Teherán con el diario El País, recordaba que tras los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, el propio Netanyahu pronunció una frase premonitoria: “Vamos a cambiar Oriente Próximo. Esto es solo el principio”. Y Espinosa añadía que en ese espacio geográfico “Irán es la joya de la corona”.

Espinosa, de hecho, niega que se trate de una guerra religiosa, sino que la religión “se usa como instrumento para manipular a las poblaciones”. En el trasfondo, sin embargo, sobrevuelan cuestiones de seguridad, económicos y de dominio político en la región. Uno de los acontecimientos que más ha marcado la historia reciente fue la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 del acuerdo nuclear firmado con Irán tres años antes. Un acuerdo cuyas cláusulas “Irán estaba cumpliendo”, afirmaba Jesús Núñez.

Tiene unos dirigentes que utilizan una retórica agresiva y no han ayudado a hacerse un hueco respetable Ángeles Espinosa — Periodista

Sin dejar de definir a Irán como un régimen autoritario y de tildar a sus aliados (Hezbolá, Hamás, etc) como “indeseables”, los ponentes han destacado la importancia de respetar el derecho internacional, que según los expertos no ha sido respetado por Israel ni por Estados Unidos. Irán, destacaba Espinosa, “tiene unos dirigentes que utilizan una retórica agresiva y no han ayudado a hacerse un hueco respetable”. El país, condicionado por el mercado negro y por la dificultad de acceder al sistema financiero internacional, ha desarrollado ciudadanos “desconfiados” tras episodios como la guerra contra Irak de los años ochenta, país que contó con la ayuda de Occidente, y que ahora “lucha por sobrevivir en una guerra que para ellos es existencial”.

Situación económica

Esta situación lleva a acciones como la del bloqueo del estrecho de Ormuz, principal preocupación económica que, por otra parte, los ponentes han subrayado como consecuencia de la “irracionalidad” de Trump, incapaz de anticipar escenarios como los que los ataques de su país han generado. Eso, sumado a la inestabilidad interna del país a nivel político, tensa aún más la coyuntura.

Preguntados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, la periodista justificaba que otros países extranjeros no intervengan en esta situación. “Entiendo que pocos quieran poner a sus militares en peligro para un lío que ha formado Trump”, concluía, a la vez que pronosticaba que el bloqueo no finalizará “hasta que la presión internacional frene a Trump o acabe destruyendo un país que es mucho más que su régimen y que crearía un agujero de seguridad en esa parte del mundo, una zona de cruce de tres continentes y tres civilizaciones y por la que pagaríamos las consecuencias durante muchos años”.

Por su parte, Núñez, que definía la guerra como “ilegal”, argumentaba que en ella no deberían participar “quienes creen en el derecho internacional”.