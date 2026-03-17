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Línea especial de autobuses al cementerio de Alicante por el día del Padre

El próximo jueves será festivo en todo el país y Vectalia reforzará el servicio debido a que espera mucha más afluencia en el camposanto

Vectalia refuerza el servicio de autobús por el día del Padre en Alicante

Vectalia refuerza el servicio de autobús por el día del Padre en Alicante

Autobuses / Jose Navarro

O. Casado

O. Casado

El próximo jueves, 19 de marzo, se celebra el día del Padre en nuestro país. Un festivo nacional en el que los más pequeños tampoco tendrán clase, pero sí al día siguiente en la ciudad de Alicante.

Con motivo de esta festividad, Vectalia tendrá un servicio reforzado realizando el horario de sábados por la mañana y de festivos por la tarde en la línea 04 Cementerio - Tómbola. 

Igualmente habrá un servicio especial que realizará el recorrido directo entre Plaza de España y el cementerio y pasará por la avenida Alfonso El Sabio y la avenida de la Estación. 

Recorrido de la línea especial de autobuses de Alicante por el día del Padre

Recorrido de la línea especial de autobuses de Alicante por el día del Padre / Vectalia

Los horarios de esta línea especial son los siguientes:

Salidas desde el cementerio:

  • 7.30 horas
  • 8.30 horas
  • 9.30 horas
  • 10.30 horas
  • 11.30 horas
  • 12.30 horas
  • 13.30 horas
  • 14.30 horas

Salidas desde Plaza de España:

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  • 7.00 horas
  • 8.00 horas
  • 9.00 horas
  • 10.00 horas
  • 11.00 horas
  • 12.00 horas
  • 13.00 horas
  • 14.00 horas

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