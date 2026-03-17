Llongo vence en València y mira hacia un posible doblete en las Hogueras de Alicante

El artista David Sánchez Llongo vuelve a conquistar la cima de las Fallas de València y ya mira hacia las Hogueras de Alicante con un objetivo claro: intentar el doblete este 2026. Su monumento para la falla Convento Jerusalén se ha alzado con el primer premio de la Sección Especial, la categoría reina de la fiesta en València, confirmando los pronósticos que lo situaban entre los grandes favoritos.

La falla “Redimonis” se ha impuesto en una edición especialmente competida. Su gran tamaño y el alto nivel de ejecución artística la habían convertido desde el primer momento en una de las candidatas más sólidas al máximo reconocimiento.

El monumento ha sido fruto del trabajo de un equipo ya habitual en los éxitos de Convento Jerusalén. El diseño ha corrido a cargo de Daniel Gómez, mientras que en la pintura ha participado, entre otros, Paco López Albert. Con este triunfo, la comisión suma 18 primeros premios de Sección Especial, ampliando su ventaja histórica frente a falla El Pilar, que cuenta con 16.

La mirada puesta en las Hogueras

Tras la victoria en València, Llongo afronta ahora el siguiente gran reto de la temporada. El artista competirá en junio en las Hogueras de Alicante con la comisión Diputació-Renfe, con la que ya consiguió el primer premio de la categoría Especial en 2023 tras un polémico empate con la hoguera Florida Portazgo.

De repetir victoria en Alicante, el valenciano lograría un doblete histórico al conquistar en el mismo año los máximos galardones de Fallas y Hogueras. Un hito que ya rozó en 2025, cuando ganó en València, pero tuvo que conformarse con el tercer puesto en Alicante con su monumento “Aromas”.

Otros nombres propios de las Fallas que llegan a Alicante

La clasificación de este año también deja otros protagonistas destacados. El artista Paco Torres, vencedor de la categoría Especial de Hogueras en 2025, ha quedado en cuarta posición con su monumento “La Nit”, después de anunciar a principios de marzo que abandonaba temporalmente el circuito fallero. Torres venía de lograr el pasado año el máximo reconocimiento en Alicante con “Vanity” para la comisión Baver-Els Antigons, con la que continuará compitiendo en próximas ediciones.

Las Fallas también han servido de antesala para el próximo ciclo de las Hogueras. Entre los artistas que viajarán a Alicante estará Josué Beitia, segundo clasificado en València con la falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana. Este verano plantará en Florida Portazgo, que estrena artista tras rescindir su contrato con Carlos Carsí, quien este año no ha podido completar la plantà de la falla Cuba-Literato Azorín.

Por su parte, el tercer premio de estas Fallas ha sido para Mario Gual con la histórica comisión Falla Na Jordana. El artista también competirá en Alicante con la hoguera Calvo Sotelo, que en 2026 regresa a la máxima categoría de la Fiesta, tras ganar el segundo premio en Primera en las Hogueras de 2025.

Ganadores en Fallas

El primer premio de la Sección Especial ha sido para la comisión falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal, con el monumento del artista David Sánchez Llongo. El segundo puesto ha recaído en falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana, obra de Josué Beitia Cardós; mientras que el tercero ha sido para Falla Na Jordana, firmada por Mario Gual del Olmo. La cuarta posición ha sido para falla Plaça del Pilar, del artista Paco Torres Josa.

El quinto puesto lo ha obtenido falla Sueca-Literat Azorín, con un monumento de Pedro Santaeulalia Serrán; el sexto ha sido para falla Avinguda Regne de València-Duc de Calàbria, del artista Sergio Musoles Ros; el séptimo para falla Exposició-Misser Mascó, de los artistas Banyuls & Ruiz; el octavo para falla Almirall Cadarso-Comte d’Altea, obra de Francisco Giner Nuñez; y el noveno para falla Cuba-Literat Azorín, del artista Carlos Carsí García.