Dos médicos de Alicante se cuelan entre los 50 mejores de España de la sanidad privada

Dos médicos de la provincia de Alicante se han colado en la lista de los mejores 50 de España del ejercicio privado correspondiente a 2025. Este medio centenar de facultativos son los mejor valorados por sus compañeros tras las más de 5.000 votaciones de los especialistas de cara área. Lo hacen atendiendo a la excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, tanto a nivel nacional como internacional, y valorando las habilidades clínicas, la labor investigadora, divulgativa y docente, así como su trayectoria profesional.

Este año aparece en el listado de médicos excelentes la doctora Andrea Bernabeu, una reconocida especialista en Ginecología y Obstetricia y experta en medicina reproductiva, con años de experiencia dedicados al diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. Así como el alicantino David Beneito Pastor, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Cuenta con muchos años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad. En concreto, es experto en artroscopia de hombro, artroscopia de rodilla, prótesis de hombro, prótesis de rodilla y túnel carpiano, entre otros tratamientos.

Esta clasificación está elaborada por Top Doctors, grupo de tecnología sanitaria líder en la transformación digital del sector sanitario y en el desarrollo de sistemas tecnológicos para el fácil acceso a los mejores especialistas médicos, que celebra la XII edición de sus premios a la excelencia médica.

Medicina reproductiva

Actualmente, Andrea Bernabeu es directora Médica del Instituto Bernabeu, con sedes en Alicante, Benidorm, Cartagena, Mallorca y Madrid, donde desarrolla su labor clínica ayudando a pacientes a cumplir su proyecto reproductivo mediante técnicas avanzadas como fecundación in vitro, ovodonación, embrioadopción, método ROPA, criopreservación de gametos y embriones y tratamientos de maternidad en solitario.

Licenciada y doctora en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche, la doctora Bernabeu combina la práctica clínica con la investigación científica. Tras formarse como especialista en el Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, realizó investigación postdoctoral en el Vall d’Hebron Institute of Research. Asimismo, es autora y coautora de numerosas publicaciones científicas en el ámbito de la fertilidad y participa activamente en congresos especializados, contribuyendo al avance del conocimiento en medicina reproductiva.

Aparato locomotor

Por su parte, David Beneito es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Miguel Hernández, se especializó en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Marina Baixa. Además, cuenta con un Máster en Medicina de actualización en cirugía ortopédica y traumatología en la Universidad CEU Cardenal Herrera y un Máster universitario en Patología del Aparato Locomotor en el Área de Cirugía del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén. Es profesor del Grado de Fisioterapia en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche y ponente habitual en congresos de la especialidad.

En la actualidad, ejerce en IMED Hospitales en Benidorm y Alcoy, así como en Alicante en la Clínica Enea, centros Fisioterapia y centro Adeslas

La clasificación incluye otros cuatro médicos de la Comunidad, todos de Valencia: el doctor Alfonso García Fadrique, cirujano general y del aparato digestivo; el doctor Eduardo Nagore Enguídanos, dermatólogo especialista en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel; el doctor José de Andrés, reputado especialista en el tratamiento del dolor; y el urólogo Miguel Ramírez Backhaus.

Conectar con los pacientes

Los expertos, durante el proceso de valoración, deben realizar la reflexión sobre a qué médico acudirían o recomendarían a sus familiares o amigos en el caso de necesitarlo. Y los 50 expertos seleccionados cuentan con las mejores puntuaciones por parte de pacientes reales verificados.

"Hemos conseguido construir la mayor red de especialistas de élite en España, transformando y adaptando el ecosistema para que el acceso a la medicina de calidad sea accesible para todos. Para nosotros es clave seguir conectando a los pacientes con el mejor especialista para su caso concreto gracias a la red de más de 13.000 profesionales con la que contamos", explica Lorena Bassas, cofundadora y Country Manager España de Top Doctors.

Bassas añade que "eso se traduce en un índice de satisfacción de 4,8 sobre 5 dado por pacientes reales verificados (tras más de 400.000 valoraciones). Nos sentimos orgullosos de decir que estos premios se han consolidado como el referente en el reconocimiento de la excelencia médica en España".

Ranking por territorios de los galardones El ranking por territorios de los premios es Barcelona (14), Madrid (10), Valencia (4), Sevilla (4), Cádiz (2), Málaga (2), Alicante (2), Zaragoza (2) y 10 provincias con un profesional seleccionado. Entre los expertos premiados en esta edición y que han recibido el galardón en anteriores ocasiones destacan el doctor Homid Fahandezh-Saddi Díaz y el doctor Vicente Paloma Mora, que reciben el premio por tercera vez. También es el segundo galardón para otros siete facultativos. Estos expertos forman parte de los principales grupos sanitarios del país, de especialidades médicas como Cardiología, con 5 especialistas premiados; Aparato Digestivo, Urología y Ginecología y Obstetricia, con cuatro profesionales cada una de ellas.

Plataforma

La compañía invita a todos los médicos que forman parte de su plataforma de excelencia a participar en el proceso de nominación, a través del cual identifica a los mejores doctores a nivel nacional.

El grupo cuenta actualmente con más de 90.000 profesionales de todas las especialidades médicas a nivel global, que confían en él para gestionar su reputación online pues "se ha consolidado en los últimos años como la plataforma médica online más fiable de España, Italia, Reino Unido, México, Colombia, Chile y Argentina. Además, gestionan un volumen superior a los 3,3 millones de citas médicas". En España, alrededor de 6 millones de pacientes pidieron cita en 2025.

Los galardonados cuentan con las mejores puntuaciones, otorgadas por pacientes reales verificados, explican desde Top Doctors, que afirma haber implementado un sistema de verificación que garantiza la autenticidad de las opiniones de los pacientes que se comparten en la plataforma.