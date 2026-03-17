Un 15,29 % de los médicos de Alicante que pueden hacer huelga secundan el segundo día de paro

La Conselleria de Sanidad ha cifrado en un 15,29 % el seguimiento de la huelga de médicos en la provincia de Alicante por parte de los profesionales que pueden participar en los paros porque no están incluidos en los servicios mínimos. En la provincia de Valencia es del 5,99 % y en la de Castellón del 5,20 %, lo que sitúa la media autonómica en el 9,05 %. La lectura es que el seguimiento en la provincia es bastante mayor. La huelga se celebra en demanda de un estatuto propio para el médico que regule las guardias, una clasificación profesional acorde con sus tareas, jornada de 35 horas y refuerzo de plantillas, entre otras reivindicaciones.

El Sindicato Médico CESM, convocante de la protesta, cifra la respuesta en un 90 % en los hospitales "teniendo en cuenta que los servicios mínimos están siendo de entre un 75 % y un 100 %. En Atención Primaria está siendo de un 50 %", señalan desde la organización sindical.

Los servicios mínimos del 75 % en la media de todos los servicios se repetirán en las próximas semanas de huelga convocadas hasta el mes de junio, a razón de una por mes, aunque en algunos llegan al 100 %. Así ocurre en diálisis, radioterapia, programa de trasplantes, UCI y Unidades de Reanimación, en hospitales de día, quirófanos programados con prioridad 1 y 2, así como en oncología.

También en los Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC) de Atención Primaria y en el CICU-SAMU. En el resto, 75 %, como en consultas o salas de hospitalización. Sin embargo, los pacientes deben ser conscientes que sus citas pueden ser canceladas.

Cancelaciones

Se trata de la tercera semana de paros convocada por el Sindicato Médico en todo el país tras la celebrada en diciembre y la de febrero, en la que se suspendieron solo en los tres primeros días más de 7.270 consultas externas, 4.410 citas y 92 operaciones solo en la provincia de Alicante, una cifra que casi hay que duplicar dado que fueron cinco días de paro. En total pudieron ser 20.000 los actos médicos cancelados o pospuestos y 56.000 en toda la Comunidad.

Los convocantes contemplan la celebración de concentraciones todos los días (salvo el jueves, día de San José y festivo en la Comunidad). El personal está convocado a las 11 horas ante centros de salud y hospitales, y esta tarde está prevista una manifestación entre la Rambla y la Montañeta, en Alicante, que comenzará a las 18.30 horas, con el lema "Médicos y facultativos, presos de un sistema sanitario abusivo". El punto de reunión es el Portal de Elche. Se les invita a acudir con bata y outfit o accesorio de preso.

Cartel de la manifestación de médicos del próximo martes en Alicante / INFORMACIÓN

Reproches

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado una nueva carta al Comité de Huelga en el que acusa a los sindicatos de "romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo y de las negociaciones" al mantener la convocatoria pesar del acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica, que contaba "con conocimiento y participación" de este comité.

Los sindicatos, sin embargo, ya han dejado claro que con quien debe negociar la ministra es con el Comité de Huelga lo que hace que las posiciones entre ambas partes estén igual de distanciadas que cuando se anunció el inicio de unos paros que, en formato semanal, de momento se alargarán hasta el mes de junio y a los que están llamados más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud. De ellos, diez mil en la provincia de Alicante.