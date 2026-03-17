Medio millar de médicos toman el centro de Alicante en demanda de un estatuto propio

"Estamos hasta el fonendo", "libérame, quiero ver a mis hijos', "más médicos, menos políticos", "jornadas infrahumanas", "sistema sanitario abusivo" o "SAMU, peor que nunca" son algunos de los mensajes escuchados y vistos en la manifestación de médicos que se ha celebrado este martes por el centro de Alicante. En torno a medio millar de facultativos han recorrido la distancia entre el Portal de Elche y la Montañeta con mucho ruido de silbatos y una batucada atrayendo las miradas de la ciudadanía y los turistas. Algunos con pijamas carcelarios o esposas al sentirse presos de su profesión en respuesta a la convocatoria del Sindicato Médico CESM invitando a llevar accesorios de reclusos por "un sistema sanitario abusivo".

Esta protesta ha coincidido con el segundo día de huelga médica que se celebra esta semana en la provincia de Alicante, la Comunidad Valenciana y toda España en demanda de un estatuto propio para la profesión, con guardias reguladas, una clasificación profesional acorde con la responsabilidad de su trabajo, jornadas de 35 horas, y refuerzo de plantillas para atender mejor a los pacientes y reducir listas de espera. Durante el recorrido, ha habido muchas críticas a la ministra de Sanidad, Mónica García, para la que piden la dimisión.

Los asistentes critican que los mínimos en la huelga duplica la cobertura que Sanidad hace en vacaciones

Paros semanales

Esta manifestación ha cerrado la segunda jornada de esta huelga semanal. La Conselleria de Sanidad ha cifrado en un 15,29 % el seguimiento del paro este martes en la provincia de Alicante por parte de los profesionales que pueden participar en los paros porque no están incluidos en los servicios mínimos.

En la provincia de Valencia es del 5,99 % y en la de Castellón del 5,20 %, lo que sitúa la media autonómica en el 9,05 %. La lectura es que el seguimiento en la provincia es bastante mayor.

El Sindicato Médico ha cifrado la respuesta en un 90 % en los hospitales "teniendo en cuenta que los servicios mínimos están siendo de entre un 75 % y un 100 %. En Atención Primaria secunda un 50 %", señalan desde la organización sindical.

Vestidos con bata blanca, muchos médicos han acudido a la manifestación de Alicante acompañados de sus familias. Entre ellos menores afectados por la falta de conciliación, que es otra de sus quejas por las maratonianas jornadas de guardia. Otros lemas muy repetidos han sido "guardia cansada, vida que mata, "somos médicos, no esclavos", "bata cansada, vida que mata", "vocación que enferma, "tu salud merece más de cinco minutos, o "médico quemado paciente maltratado".

Listas de espera

Una vez que la protesta ha llegado a la Montañeta, un médico ha cogido el megáfono para reclamar más profesionales con los que reducir listas de espera quirúrgicas y demoras en las consultas. "Hay más colegiados de los que necesitamos si se ponen los medios, que tienen que irse a buscarse la vida fuera. Se nos rifan en Europa porque tenemos un sistema de formación MIR que es la envidia en Europa y la administración lo quiere eliminar".

El asunto de los servicios mínimos de la huelga se ha colado en la manifestación. Son "los mínimos de la vergüenza y la inmoralidad con unas plantillas infradimensionadas e insuficientes para asegurar la asistencia sanitaria", ha dicho este facultativo.

Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, ha criticado que "en un contexto en el que, durante los veranos y los periodos vacacionales, las coberturas sanitarias no superan el 35%, resulta especialmente llamativo que nuestra administración autonómica haya decidido imponer unos servicios mínimos del 75% en la mayoría de los servicios y del 100% en los denominados servicios esenciales, como Urgencias, Cuidados Intensivos u Oncología.

Cobertura en vacaciones

"Esperamos que este verano la administración sea coherente con sus propias exigencias y garantice los recursos necesarios para dotar los servicios en la misma proporción en la que ahora se nos obliga a cubrirlos en un contexto de protesta y movilización", ha añadido el dirigente.

"Queremos lanzar un mensaje claro: no van a conseguir frenar este movimiento. Por muchas declaraciones agresivas que se realicen contra nuestro colectivo o por mucha desinformación que se difunda, nuestra posición es firme".

Asimismo, ha incidido en que los médicos no salen a las calles ni hacen huelga por capricho.

Colapso

"Estamos aquí porque se nos ha arrinconado, porque el modelo actual ha colapsado y porque el borrador del estatuto marco es inaceptable. Se ha elaborado sin contar con los médicos y despreciando nuestra realidad y responsabilidad profesional. Nos enfrentamos a jornadas complementarias interminables, que pueden alcanzar las 24 horas. A guardias que no computan como tiempo trabajado, ni siquiera a efectos de jubilación. A lo largo de su vida laboral, cualquier médico ha trabajado el equivalente a cuatro o cinco años más que otros profesionales, sin que esto se vea reconocido".

Además, ha incidido en la falta de descansos. Y en que tienen una clasificación profesional que no refleja los más de 10 u 11 años de formación necesarios para ejercer la Medicina. Además de una conciliación prácticamente imposible, "que deteriora gravemente nuestra vida personal y familiar. Por todo ello, hoy estamos aquí: para defender nuestra profesión, nuestra dignidad y la calidad del sistema sanitario que ofrecemos a la sociedad", ha concluido.