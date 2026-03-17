Unos 400 médicos toman el centro de Alicante en demanda de un estatuto propio
Los facultativos recorren la distancia entre el Portal de Elche y la Montañeta con una batucada. Algunos llevan esposas al sentirse presos de su profesión
"Estamos hasta el fonendo", "libérame, quiero ver a mis hijos', "más médicos, menos políticos", "jornadas infrahumanas", "sistema sanitario abusivo" o "SAMU, peor que nunca" son algunos de los mensajes en la manifestación de médicos que se celebra en el centro de Alicante. Unos 400 facultativos, según datos policiales, recorren la distancia entre el Portal de Elche y la Montañeta con mucho ruido de silbatos y una batucada atrayendo las miradas de la ciudadanía y los turistas. Algunos llevan trajes carcelarios o esposas al sentirse presos de su profesión.
Esta protesta se celebra coincidiendo con el segundo día de huelga médica que se celebra toda esta semana en la provincia de Alicante, la Comunidad Valenciana y toda España en demanda de un estatuto propio para la profesión, con guardias reguladas, una clasificación profesional acorde y refuerzo de plantillas para atender mejor a los pacientes. Muchas críticas a la ministra de Sanidad, Mónica García, para la que piden la dimisión.
Vestidos con bata blanca muchos de ellos van acompañados de sus familias. Entre ellos muchos menores afectados por la falta de conciliación, que es otra de sus quejas por las maratonianas jornadas de guardia. Otro de los lemas que más repiten es "guardia cansada, vida que mata".
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