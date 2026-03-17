El medidor de calidad del aire de Alicante, bajo sospecha por no encontrarse en un “punto crítico”

Una reivindicación reiterada. Ecologistas en Acción ha vuelto a insistir, ahora a través de un estudio, en la reubicación de la estación de medición de calidad del aire del barrio de El Pla, en la ciudad de Alicante, a algo más de 150 metros de la avenida de Dénia. Tal como recuerdan desde el colectivo, el medidor, propiedad de la Generalitat, se encuentra alejado de la zona de tráfico, “en un aparcamiento”, hecho que le impediría recoger los datos de contaminación con la corrección requerida.

La entidad ecologista ha publicado el informe titulado “Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado Español”, en el que analiza la ubicación de las estaciones urbanas de medición de calidad del aire orientadas al tráfico en 25 ciudades españolas.

Según analizan, “la ubicación de las estaciones de medición de la contaminación atmosférica es en España uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de la calidad del aire”, ya que “durante el presente siglo muchas administraciones autonómicas y locales han reubicado las estaciones más conflictivas”, es decir, las de más tráfico, “en vías de tráfico secundarias con la excusa de cumplir los criterios legales para la ubicación de los puntos de muestreo”.

Legislación

Una de estas estaciones señaladas es la de El Pla, y en Ecologistas en Acción recuerdan que esta práctica generalizada motivó, en 2019, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que influyó en la Directiva 2024/2881 sobre la calidad del aire, "que establece que la ubicación de los puntos de muestreo destinados a la protección de la salud humana deberá determinarse de manera que proporcione datos fiables sobre los niveles de concentración en los puntos críticos de contaminación atmosférica dentro de las zonas, preferiblemente en áreas sensibles como zonas residenciales, escuelas, hospitales, centros de vivienda asistida y zonas de oficinas”, argumentan desde la entidad.

Para ello, los puntos de muestreo “se deben ubicar de tal manera que proporcionen datos sobre las calles donde se producen las concentraciones más elevadas”. En el informe de Ecologistas en Acción se demuestra, según sus afirmaciones, que tres cuartas partes de las estaciones analizadas, 19 de 25, “presentan algún grado de limitación en relación con los criterios de implantación establecidos, ya sea por incumplimientos parciales o completos”. Y entre estas estaciones está la de El Pla, en la calle del Padre Tapia.

Esta ubicación habría dado como resultado, según informó en enero la misma entidad, un dato engañoso a la hora de medir la calidad del aire en Alicante. De tal manera que la ciudad no se hallaba en el listado de las 18 ciudades españolas que alcanzaban el valor de 20 microgramos de NO 2 emitido al aire urbano fundamentalmente por tráfico motorizado. Según los registros, la cantidad es de 12 microgramos por metro cúbico de aire.

Por otra parte, otro de los datos que afectan negativamente al funcionamiento del medidor de El Pla es el hecho de que está situado a 37 metros de la calzada, cuando desde la entidad consideran que las deficiencias también se detectan en las estaciones situadas a una distancia superior a 10 metros del borde de la calzada.

La entidad ha solicitado al Gobierno de España que en el proceso actual de transposición de la Directiva Europea al derecho interno español “se establezca un plazo temporal de un año para que las autoridades competentes revisen la ubicación de las estaciones urbanas oficiales de medición de la calidad del aire orientadas al tráfico”.

Por último, otra de las ciudades que, según Ecologistas en Acción, no dispone del medidor del aire en una zona adecuada, es Elche. Las otras son Barcelona, Bilbao, Granada, Santander y Valladolid, en cuyas aglomeraciones “las estaciones de tráfico no se localizan en una calle donde se esperan las concentraciones más elevadas”.