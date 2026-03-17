Pacientes oncológicos de Alicante se quedan sin atención en su domicilio

La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Sant Joan d'Alacant (UHD) tiene su plantilla bajo mínimos y se está viendo obligada a rechazar en los últimos meses solicitudes de Atención Primaria, Oncología y otras especialidades hospitalarias. Así lo confirman diversas fuentes sanitarias, que inciden en que se trata de un departamento de Alicante con una población de 250.000 habitantes y una población muy envejecida (dos de cada tres pacientes que corresponden a esta zona de salud superan los 65 años). Sin embargo, la plantilla del servicio de atención domiciliaria es de cuatro profesionales, la mitad que otros departamentos con población similar, y no todas están cubiertas.

Familiares de pacientes han explicado a este diario las dificultades para acceder a una plaza en esta unidad, un recurso esencial especialmente para personas mayores, pacientes oncológicos y en general personas con problemas de salud graves y delicadas que les permite ser asistidos en casa y evita ingresos hospitalarios. Durante el último año, este servicio registró alrededor de 3.600 solicitudes, una cifra que evidencia la elevada demanda existente.

En el último año este servicio registró 3.600 solicitudes, con una sobreocupación del 70 %

Derivaciones

Sin embargo, según las fuentes sanitarias, en los últimos tres meses la unidad se ha visto obligada a rechazar la mayoría de las derivaciones procedentes tanto de los médicos de los centros de salud como de las especialidades hospitalarias por lo corto de su plantilla. Consultada la Conselleria de Sanidad por este problema y si proyecta reforzar el servicio, este diario está a la espera de una respuesta.

Algunos usuarios han presentado quejas reiteradas en el Servicio de Información y Atención al Paciente hasta conseguir que los profesionales sanitarios acudieran a sus domicilios. Consideran que esta situación supone un grave perjuicio para personas especialmente vulnerables en su estado de salud, que dependen de este tipo de atención para evitar ingresos hospitalarios o recibir cuidados adecuados en su entorno.

La Unidad de Atención a Domicilio evita ingresos hospitalarios / Áxel Álvarez

Sobrecarga

Los propios profesionales reconocen que la unidad arrastra desde hace años una importante sobrecarga asistencial derivada de la escasez de médicos en plantilla. En algunos momentos, el nivel de ocupación ha llegado a alcanzar el 170 %, muy por encima de su capacidad teórica.

Este servicio consta teóricamente de cuatro facultativos. Tres de las plazas están cubiertas con interinos pero la cuarta es una reserva de plaza a una profesional que la tiene en propiedad y que actualmente realiza otro cometido. Aunque se podría cubrir por otro especialista, de momento no es así, por lo que "son solo tres médicos trabajando desde Navidad", confirman las fuentes.

La plantilla médica es la misma que en 2013, cuando tenía también cuatro facultativos, pero en estos trece años la población está más envejecida, sobre todo en un departamento del que dependen 35 geriátricos, por lo que cuentan con mucha población anciana y susceptible de enfermar. En aquella fecha contaban también con una coordinadora de enfermería, siete enfermeros y un auxiliar de enfermería, y una psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que ofrecía apoyo psicológico a los pacientes que lo necesitan.

La mitad

La comparación con otros centros pone aún más de manifiesto esta carencia. El Hospital General Universitario de Alicante, que atiende a una población similar, dispone aproximadamente del doble de facultativos en su unidad de hospitalización a domicilio.

Parientes de una anciana de más de 90 años para la que el equipo médico solicitó que se le asignara una plaza en la Unidad de Hospitalización a Domicilio, pero que fue rechazada comunicándoles que no quedaban plazas disponibles, detallan que la médico de cabecera de la mujer tuvo que enviarla de nuevo al hospital al sospechar que padecía una infección urinaria y necesitaba una analítica urgente.

"Estos desplazamientos continuos en una persona impedida y tan mayor suponen un trastorno enorme y un riesgo añadido para su salud que podría haberse evitado si contara con el servicio de UHD".

RPT

Según recoge la relación de puestos de trabajo de la Conselleria de Sanidad (RPT), el departamento de salud de Alicante tiene en la UHD un jefe de servicio facultativo y ocho médicos; por cuatro el área de Sant Joan.

Otros departamentos con menor población tienen la misma plantilla que esta última o más. En Alcoy con un jefe médico y cuatro facultativos; en Elda, un jefe y cinco médicos; en Dénia igual; en la Marina Baixa también cinco médicos; en Orihuela cuatro médicos y en Torrevieja seis médicos y un jefe. En el Hospital General de Elche aparece un jefe y tres médicos pero la mitad de la población la cubre el Hospital del Vinalopó.