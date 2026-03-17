Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
División juristas MazónPérez Llorca sobre BañoSegunda estación intermodalMuere joven acantilado Orihuela CostaRefugios Guerra Civil AlicanteEscapada Leonor Alicante
instagramlinkedin

Así está el tráfico en Alicante esta mañana: accidente en Xàbia y atascos en la A-70 con 35 incidencias activas

La jornada deja a primeras horas del día dos siniestros en Xàbia y Atsavares, además de retenciones entre Alicante y Fontcalent y varias obras en la A-7, la AP-7 y la CV-715

Un accidente en Xàbia en imagen de archivo.

Un accidente en Xàbia en imagen de archivo.

1.119 personas fallecieron en las carreteras españolas en 2025, 35 menos que el año anterior / Europa Press

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La jornada de este martes 17 de marzo arranca con complicaciones en la red viaria de la provincia de Alicante. A las 09:12 horas, el parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge 35 incidencias en 13 carreteras, con un accidente reciente en Xàbia, otro siniestro en Atsavares y problemas de circulación en la A-70, donde ya se registran retenciones en varios tramos.

La incidencia más reciente afecta a la CV-734 en Xàbia, donde desde las 09:02 horas figura un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 7,085, en sentido creciente de la kilometración.

El otro accidente activo de la mañana se localiza en la N-340 en Atsavares, donde desde las 08:12 horas consta otro obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 720,894, en sentido decreciente. Además, el balance oficial de tráfico señala 2 incidencias por accidente en 2 carreteras hasta las 09:16 horas.

Uno de los puntos más complicados a esta hora está en la A-70, donde desde las 08:02 horas se arrastran retenciones por circulación irregular. El atasco afecta primero al tramo entre los kilómetros 14 y 16, en término de Alicante, y también se extiende desde el kilómetro 14 hasta el 21, ya en dirección a Fontcalent, ambos en sentido creciente de la kilometración.

La A-7 concentra varias afecciones por obras. En el entorno de Ibi y Alcoy/Alcoi hay varios tramos con carril derecho cerrado o arcén cerrado hasta las 14:30 horas, mientras que entre Orito y Altabix sigue activo otro aviso por obras con carril izquierdo cerrado en sentido Murcia.

También figuran obstáculos fijos en otras vías, como la AP-7 en Senija, la CV-820 en El Moralet, la A-7 en Altabix o la AP-7 en l’Olla.

En la AP-7 hay además varias obras de importancia. Esta mañana aparecen afecciones entre Almoradí y Rojales, así como en los túneles de Torre de la Horadada y Pilar de la Horadada, todos con carril izquierdo cerrado hasta las 15:00 horas. A eso se suma el corte ya conocido en la zona de Agost y La Alcoraya, donde sigue activo un corte total de larga duración.

El parte incluye también otras incidencias destacadas, como un incendio de vehículo en la CV-7362 en Xàbia desde la tarde del lunes y un accidente previo en la CV-7462 en Calp.

Noticias relacionadas

Entre las afecciones más graves que siguen activas en la provincia continúa el corte total de la CV-715 entre Parcent y Tàrbena, previsto hasta el 27 de marzo, además del cierre prolongado de la salida de la A-7 en Realengo y la interrupción total de la CV-868 en La Matanza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La otra 'excepcionalidad' de Les Naus de Alicante: la altura de las viviendas protegidas para discapacitados
  2. Una pareja de youtubers argentinos que viven en Alicante desde hace un año lo tienen claro: “No es una ciudad para todos”
  3. El Puente Rojo, una conexión entre barrios en pleno debate sobre su futuro
  4. Barcala anuncia una segunda estación intermodal para Alicante... antes de diseñarse la primera
  5. Aviso para los padres de Alicante: los niños no hacen puente y tienen que ir a clase este día
  6. Tres hijas, embarazada y quince días para abandonar el piso: la historia del desahucio de Sergio y Mari Cielo en Alicante
  7. El primer premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Alicante: la suerte sonríe a la ciudad
  8. Nuevas manos para vestir a las Belleas del Foc de Alicante de 2026

El Comité de la Cámara de Alicante se suma al cierre de filas en defensa de Baño

El Comité de la Cámara de Alicante se suma al cierre de filas en defensa de Baño

De la “ilegalidad” de la guerra a la “irracionalidad” de Trump: expertos rechazan desde Alicante la acción militar en Irán

De la “ilegalidad” de la guerra a la “irracionalidad” de Trump: expertos rechazan desde Alicante la acción militar en Irán

Ayuntamientos afectados por el caso Baño habrían pagado más de un millón por la gestión de los bonos comercio

Ayuntamientos afectados por el caso Baño habrían pagado más de un millón por la gestión de los bonos comercio

Así está el tráfico en Alicante esta mañana: accidente en Xàbia y atascos en la A-70 con 35 incidencias activas

Así está el tráfico en Alicante esta mañana: accidente en Xàbia y atascos en la A-70 con 35 incidencias activas

Llongo vence en València y mira hacia un posible doblete en las Hogueras de Alicante

Llongo vence en València y mira hacia un posible doblete en las Hogueras de Alicante

La Aemet confirma el tiempo en Alicante: "Estabilidad, cielo raso y calma"

La Aemet confirma el tiempo en Alicante: "Estabilidad, cielo raso y calma"

Un baño de pétalos para la Virgen del Amor y Buen Consejo

Un baño de pétalos para la Virgen del Amor y Buen Consejo

Aniversario de perlas para el Prendimiento

Aniversario de perlas para el Prendimiento
Tracking Pixel Contents