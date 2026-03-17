Así está el tráfico en Alicante esta mañana: accidente en Xàbia y atascos en la A-70 con 35 incidencias activas

La jornada de este martes 17 de marzo arranca con complicaciones en la red viaria de la provincia de Alicante. A las 09:12 horas, el parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge 35 incidencias en 13 carreteras, con un accidente reciente en Xàbia, otro siniestro en Atsavares y problemas de circulación en la A-70, donde ya se registran retenciones en varios tramos.

La incidencia más reciente afecta a la CV-734 en Xàbia, donde desde las 09:02 horas figura un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 7,085, en sentido creciente de la kilometración.

El otro accidente activo de la mañana se localiza en la N-340 en Atsavares, donde desde las 08:12 horas consta otro obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 720,894, en sentido decreciente. Además, el balance oficial de tráfico señala 2 incidencias por accidente en 2 carreteras hasta las 09:16 horas.

Uno de los puntos más complicados a esta hora está en la A-70, donde desde las 08:02 horas se arrastran retenciones por circulación irregular. El atasco afecta primero al tramo entre los kilómetros 14 y 16, en término de Alicante, y también se extiende desde el kilómetro 14 hasta el 21, ya en dirección a Fontcalent, ambos en sentido creciente de la kilometración.

La A-7 concentra varias afecciones por obras. En el entorno de Ibi y Alcoy/Alcoi hay varios tramos con carril derecho cerrado o arcén cerrado hasta las 14:30 horas, mientras que entre Orito y Altabix sigue activo otro aviso por obras con carril izquierdo cerrado en sentido Murcia.

También figuran obstáculos fijos en otras vías, como la AP-7 en Senija, la CV-820 en El Moralet, la A-7 en Altabix o la AP-7 en l’Olla.

En la AP-7 hay además varias obras de importancia. Esta mañana aparecen afecciones entre Almoradí y Rojales, así como en los túneles de Torre de la Horadada y Pilar de la Horadada, todos con carril izquierdo cerrado hasta las 15:00 horas. A eso se suma el corte ya conocido en la zona de Agost y La Alcoraya, donde sigue activo un corte total de larga duración.

El parte incluye también otras incidencias destacadas, como un incendio de vehículo en la CV-7362 en Xàbia desde la tarde del lunes y un accidente previo en la CV-7462 en Calp.

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Entre las afecciones más graves que siguen activas en la provincia continúa el corte total de la CV-715 entre Parcent y Tàrbena, previsto hasta el 27 de marzo, además del cierre prolongado de la salida de la A-7 en Realengo y la interrupción total de la CV-868 en La Matanza.