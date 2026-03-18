Fármacos dirigidos reducen el daño articular en menores de Alicante con enfermedad reumática

La sección de Reumatología del Hospital General Universitario Doctor Balmis, dirigida por la doctora Paloma Vela, realiza el seguimiento de más de 200 niños y adolescentes con enfermedad reumática. Los médicos destacan el progreso significativo en los últimos años en el abordaje de estas patologías. Avances en los tratamientos a través de terapias biológicas y fármacos dirigidos permiten controlar mejor la inflamación y reducir el riesgo de daño articular.

La consulta de reumatología pediátrica, en la que participan los especialistas Pilar Bernabéu y Agustín Martínez, se encarga del diagnóstico, tratamiento y control evolutivo de estos pacientes, que requieren una atención especializada. El precursor de esta labor en la provincia de Alicante fue el doctor Eliseo Pascual, anterior jefe de Sección de Reumatología.

El equipo del Hospital de Alicante en el Día Mundial de la Enfermedad Reumatológica en la Infancia y Juventud / INFORMACIÓN

Día mundial

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en la Infancia y la Juventud, que se celebra el 18 de marzo, los profesionales pretenden visibilizar que estas patologías no son exclusivas de la edad adulta.

En este sentido, la doctora Pilar Bernabéu, también presidenta de la Sociedad Valenciana de Reumatología, señala que “la idea de que son enfermedades propias de personas mayores sigue muy extendida, lo que puede provocar que algunos síntomas pasen desapercibidos durante meses”.

Por ello, desde la sección de Reumatología del Hospital Doctor Balmis, junto con la Sociedad Valenciana y la Sociedad Española de Reumatología “creemos que este día debe servir para reflexionar y tomar conciencia de que las enfermedades reumáticas no son una cuestión de edad, sino que pueden aparecer en distintas etapas de la vida, no solo la adulta”.

Artritis

Entre las patologías más frecuentes destacan la artritis idiopática juvenil —un grupo de siete enfermedades diferentes—, las vasculitis o el lupus eritematoso sistémico, que hasta en un 20 % de los casos se diagnostica en la infancia o en la pubertad. “Se trata de enfermedades crónicas que requieren seguimiento especializado, pero con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado es posible lograr un buen control y favorecer que los pacientes alcancen la edad adulta con una buena calidad de vida”, subraya la especialista.

En esta detección precoz resulta fundamental el papel de la Pediatría de Atención Primaria.

“La atención sanitaria integral es fundamental, por lo que destacamos la importancia de la derivación temprana desde Atención Primaria ante la sospecha de enfermedad reumática, así como continuar estrechando la colaboración con el servicio de Pediatría. Por este motivo, desde la sección de Reumatología hemos impulsado la formación continuada de pediatras de Atención Primaria y hospitalaria con diferentes cursos dirigidos a profesionales de toda la provincia de Alicante”.

Gracias a los avances en el diagnóstico y el tratamiento, muchos pacientes en edad infantil con enfermedades reumáticas pueden llevar una vida prácticamente normal si la enfermedad se detecta y trata de forma precoz.

Uno de cada mil niños

Según los datos del estudio Episer, la prevalencia de estas enfermedades se sitúa en uno por cada mil niños en España. Se calcula que entre 8.000 y 10.000 niños y niñas padecen alguna patología reumática. Entre los principales síntomas de alerta se encuentran el dolor y la inflamación articular persistente, la cojera, la rigidez por las mañanas o el cansancio excesivo. Ante estos signos, se recomienda consultar con un especialista.

“En definitiva, el diagnóstico precoz y la instauración de un tratamiento apropiado son cruciales para garantizar un adecuado desarrollo y proporcionar una buena calidad de vida a estos niños y adolescentes con enfermedades reumáticas”, concluye la doctora Bernabéu.