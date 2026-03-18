Barcala pone fecha a la comisión de investigación por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante dará comienzo a la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas casi 20 días después que las Cortes. El vicealcalde y presidente del organismo, Manuel Villar, ha firmado el decreto de convocatoria este mismo miércoles, tras varias semanas aguardando a las conclusiones de las investigaciones internas abiertas en el Consistorio por orden del alcalde, Luis Barcala.

Según ha podido saber este diario, la "comisión no permanente o específica del Pleno para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana" (nombre oficial) tendrá lugar el próximo lunes, 23 de marzo.

La primera cita del organismo, de carácter meramente constitutivo, servirá para dar por iniciada la comisión y fijar una fecha límite para que los distintos grupos aporten sus respectivas propuestas de plan de trabajo. Tras ello, las formaciones políticas acordarán la hoja de ruta de las próximas sesiones, que serán fijadas igualmente a criterio del vicealcalde y presidente, Manuel Villar.

A la espera de los expedientes

La fecha de la sesión, reclamada en varias ocasiones por los grupos municipales de la oposición, estaba en el aire desde principios de mes, cuando las Cortes fijaron su primera reunión, debido a los expedientes internos de averiguación de hechos encargados por el regidor popular. Según Villar, porque el ejecutivo popular "no va a cambiar la decisión sobre la marcha", cuando ya anunció que no avanzaría hasta conocer el resultado de las indagaciones.

Bajo este contexto, cabe suponer que el ejecutivo municipal ya tendría en su poder los resultados de los interrogatorios a funcionarios municipales. "Estoy pendiente de que me informen cuando estén finalizados. Será en muy, muy poco tiempo", manifestó este martes el propio Villar.

No obstante, el equipo de gobierno sí rectificó su planteamiento inicial respecto a las medidas aplicadas a los funcionarios vinculados con el expediente. En este sentido, Barcala no esperó a concluir las investigaciones, como se dijo en un primer momento, y optó por apartar al arquitecto Francisco Nieto, propietario de un piso protegido en Les Naus, de la renovación del planeamiento urbanístico de la ciudad, sustituyéndole por otro funcionario del área de Infraestructuras.

Por otro lado, el gobierno municipal también actuó respecto a la otra arquitecta salpicada por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. En este caso, Elsa Lloret, arquitecta municipal de Urbanismo, recibió órdenes para que se abstuviera de intervenir en cualquier expediente relacionado con viviendas de protección pública. En cambio, no se adoptó ninguna decisión respecto al futuro de María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino entre los vecinos de la urbanización, que todavía permanece como jefa de Contratación por decisión del ejecutivo de Barcala.

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