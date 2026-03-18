Barcala reta a Puente con el Parque Central de Alicante: "Lo que vamos a presentar es el soterramiento completo"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, lanza un envite al ministro de Transportes, Óscar Puente, con el futuro Parque Central. Después de que el dirigente popular abriese la puerta a una ocultación parcial de las vías de tren, lo que correspondería al modelo preferido por el Gobierno en ciudades como Granada, el regidor reconoce que fue "impreciso" y asegura que el proyecto que ambos mandatarios van a presentar conjuntamente incluye "el soterramiento completo".

"Soy consciente de que emplear el término semisoterramiento fue muy impreciso y quiero aclararlo: el proyecto por el que estamos peleando siempre es el soterramiento completo y ese es el que vamos a presentar próximamente", ha manifestado el alcalde en un vídeo compartido en sus redes sociales. La publicación se ha realizado solo un día después de que el Ayuntamiento hiciera llegar un comunicado en el que Barcala corregía su supuesto "desliz".

Rectificación por partida doble

En este escrito, el alcalde defendía que "la continuidad del Parque Central, desde la Vía Parque hasta la plaza de la Estrella está garantizada", así como "la integración soterrada de las vías del tren, eliminando el efecto barrera y permitiendo la conectividad entre los barrios". No obstante, preguntados sobre si estas declaraciones significan que la futura zona verde ocultará al 100 % el entramado ferroviario o si los trenes circularán a cielo abierto en algúna tramo, los portavoces del equipo de gobierno se negaron a contestar: "Nos remitimos a esas declaraciones del alcalde", señalaron, agrandando las sospechas de la oposición y los vecinos.

Ahora, según el alcalde, el futuro diseño "responde a la realidad de las diferencias de cota, pero permitiendo siempre la permeabilidad entre los barrios" separados actualmente por la playa de vías. "De tal manera que, al final, consigamos ese soterramiento completo que la ciudad de Alicante necesita", ha añadido el dirigente popular. "Que nadie se preocupe, porque el Parque Central va a ser el que hemos reclamado desde siempre y el parque que estamos reivindicando: el Parque Central completo", concluye Barcala en el vídeo.

A la espera del ministerio

La duda surgió la pasada semana, a raíz de unas declaraciones de Barcala en las que remarcó que "había algunos flecos de diseño" y que estos se ceñían principalmente a "la finalización del semisoterramiento". Todo ello, en un contexto en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado en otras ciudades en contra de este tipo de actuaciones subterráneas, por su elevado coste y duración, inclinándose por alternativas de bajo coste como la "integración" planteada en Granada, donde los trenes circulan rodeados de zonas verdes, en una especie de trinchera, pero no cubiertos por ellas.

Respecto a la presentación del proyecto, que debe aclarar todas las dudas generadas en torno al futuro del Parque Central, Barcala descargó la responsabilidad sobre el Gobierno de España: "Los acuerdos alcanzados entre administraciones sobre este proyecto urbanístico se darán a conocer cuando el Ministerio de Transportes lo estime conveniente", manifestó, pese a que, hasta ahora, el Ayuntamiento había formado un frente común con la cartera de Óscar Puente, dada la buena relación personal que existe entre ambos mandatarios.

Al respecto, la primera fecha oficial para la presentación, el 4 de julio de 2025, se encontraba recogida en la agenda pública del ministro, pero fue anulada en el último momento a petición del Consistorio. El segundo intento, fijado para febrero de este 2026, se canceló tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz y, por ahora, no ha vuelto a concretarse un plazo para el anuncio del proyecto. Eso sí, desde el ejecutivo municipal aseguran que el Ayuntamiento ya se encuentra en disposición de dar a conocer los detalles y que el retraso en una inversión que la ciudad lleva décadas esperando se debe exclusivamente al ministerio. Desde el departamento de Óscar Puente se sigue guardando silencio.